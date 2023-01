Il tema importante è che il management deve creare un valore sostenibile, inclusivo e circolare

Ascolta la versione audio dell'articolo

familyandtrends non è contrario a che il management faccia quanto indicato nel titolo: è preoccupato che tutti capiscano cosa il titolo voglia dire e che il significato sia sufficientemente univoco da poter permettere un fruttuoso scambio di opinioni. familyandtrends non può certo erigersi a paladino della lingua italiana, se non altro perché spesso pecca di refusi, ma si auto-riconosce la qualità di parlare in modo semplice. Presentare le proprie opinioni e comprendere a fondo quelle degli altri sono basi fondamentali per prendere decisioni migliori in azienda (e non solo). Parlare in modo chiaro e semplice è un elemento fondamentale di questo processo. Il buzzwording è il contrario di parlare in modo chiaro.

Il termine buzzwording si potrebbe tradurre in “parlare in gergo” ma ha un significato più specifico. Hallgreen e Weiss nel 1946, osservando gli studenti di Harvard, notarono che quelli che nella discussione dei casi aziendali sapevano di meno tendevano a usare termini gergali più complessi per “riempire” i loro interventi. Ancora oggi se un docente esclama “stop buzzwording me” significa che il contributo alla discussione non è stato un granché.

È buzzworing dire “L’azienda ha migliorato le perfomance attraverso un approccio olistico alla profittabilità” per dire “l’azienda ha aumentato i prezzi e abbassato i costi variabili”, “disintermediare gli added value network” per dire “andare a valle della catena del valore verso il cliente”. Nel caso siate interessati ad altri esempi, esiste un divertente sito che genera buzzword in modo automatico; o in buzzwording: una piattaforma di deep AI che interagisce con umani creando paradigmi complessi al fine di offrire visioni strategiche controintuitive.

Il buzzwording viene usato principalmente in due frangenti. Il primo, quando quello che diciamo ci sembra troppo semplice, spoglio, modesto e per dargli importanza aggiungiamo qualche parolone complicato dimenticandoci che è il contenuto e non la forma che conta nell’esprimere le proprie opinioni e che è di grande importanza che le nostre opinioni siano comprese più che “facciano colpo”.

Il secondo, quando vogliamo far capire che siamo esperti e vogliamo parlare a esperti utilizzando il “nostro” gergo tecnico. Ad esempio dicendo: “la blockchain pos è più evoluta di quella pow” per dire “la blockchain che richiede un coinvolgimento delle controparti (proof of stake) è più evoluta di quella che richiede un lavoro (prove of work) di un miners”. In questo caso, ad esempio, la parola miners può essere accettabile, identifica un ruolo chiave nella tecnologia della blockchain: non si tratta di voler prediligere l’italiano all’inglese ma di rendere (e avere) chiaro ciò che si dice.