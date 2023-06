Il territorio

Il Parco Naturale Regionale Veneto del Delta del Po va dal fiume Adige (a nord) al Po di Goro (a sud) e le aree protette occupano una superficie di 130 kmq. Vi rientrano nove Comuni: Adria, Ariano nel Polesine, Corbola, Loreo, Papozze, Porto Tolle, Porto Viro, Rosolina e Taglio di Po. Proprio la recente campagna di comunicazione regionale “Un altro Po”, racconta il Delta attraverso percorsi iconici e tesori gastronomici. Il progetto punta anche alla valorizzazione dei percorsi cicloturistici che si snodano nel comprensorio: dalle propaggini meridionali del Delta del Po sino alla costa adriatica, alle valli di Comacchio, alle saline di Cervia e poi verso l'interno, quando l'acqua diventa dolce e si aprono boschi e pinete. Le due regioni hanno progetti in comune e con i fondi del Pnrr intendono accelerare sulla transizione ecologica e valorizzare i propri territori. Si parla di investimenti per oltre 500 milioni di euro, di cui circa 120 per la promozione della Costa Adriatica e delle ciclovie nazionali.

1/15 3/15 Menu