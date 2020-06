Il terzo racconto del Mezzogiorno di Giuseppe De Rita di Aldo Bonomi

6' di lettura

Sono spesso ingannevoli i titoli dei libri. Lo è anche “Il lungo Mezzogiorno” di Giuseppe De Rita nel suo rimandare ad un libro di storia, di storia si, ma nella lunga deriva della civiltà materiale, nella sua fenomenologia dello stare in mezzo ai processi sociali, tipica di De Rita, che ha titolato “Dappertutto e rasoterra” la sua storia di fondatore ed animatore del Censis. Anche questa volta disvela il titolo sottotitolando in copertina che «non è l’economia né l’intervento dall’alto (la grande storia) che fa sviluppo, ma il contrario». Rovesciando il paradigma ne fa un libro, non dico contro, non sarebbe da De Rita, ma indica un terzo racconto che si mette in mezzo tra economia e politica. Fragile come tutte le terze vie in politica, figurarsi nell’azione sociale sostanziata da assistenti sociali e da operatori di comunità, figure minuscole di tessiture sociali necessarie per il «fare sviluppo occorrono processi di autocoscienza e di autopropulsione collettiva».

È partendo da queste vite minuscole che ho incontrato De Rita quando realizzando progetti europei da “agenti di sviluppo mi disse: «Se vuoi capire come nasce e come fare sviluppo non guardare a Bruxelles ma guarda a sud all’azione nel sociale che viene prima delle economie». Ed è così che ho studiato gli operatori di comunità olivettiani a Matera ed il discorso di Adriano agli operai aprendo lo stabilimento Olivetti a Pozzuoli, ho incontrato Danilo Dolci a Partinico con la sua scuola per la coscienza di luogo, memoria della lotta per l’acqua compresa, il valdese Giovanni Mottura operatore di comunità ed ho fatto mio il motto di Sebregondi trasmessomi da De Rita «continuare a cercare per continuare a capire».

Ho capito che era possibile fare impresa con e nella comunità non calando dall’alto il fordismo, che ci vuole empatia alla Danilo Dolci per continuare a cercare per capire, ed anche chi, dopo aver fatto l’operatore di comunità a sud come Mottura mi diceva che il problema stava a nord con la grande Fiat che come una idrovora attraeva forza lavoro relegando gli operatori di comunità al ruolo di “crocerossine delle aree interne” e dei flussi di emigrazione. Si poneva il tema delle differenze territoriali tra nord e sud, la questione grande della questione meridionale, tema denso scavato nella politica.

Quello che De Rita chiama il primo racconto. Ed è qui, si legga il capitolo “L’insopportabilità dei dualismi: nord-sud, ricchi-poveri” che “De Rita l’impolitico” tratteggia la sua terza via tutta sociale, di intreccio più che di conflitto, fatta da approccio localistico riconosciuto da una politica che accompagna più che governare dall’alto. È la sua filosofia che ha caratterizzato la ricerca alla Censis: cercare e raccontare i localismi industriali a nord e le macchie di leopardo dello sviluppo a sud. Cosi sfidando e differenziandosi anche dal secondo racconto basato sull’obbiettivo dell’industrializzazione dall’alto, sull’intervento straordinario massiccio e concentrato nei tempi con lo Stato soggetto generale dello sviluppo.

Da qui il suo porre “I nuovi termini della questione meridionale” nell’intreccio possibile del sistema paese dei localismi che si facevano distretti continuando a scavare nell’identità “Sud: territori e identità” puntando più che sull’identità di appartenenza sulle identità di relazione dei territori. Da qui il suo “strabismo metodologico” da ricercatore della sezione sociologica della SVIMEZ che osservava dall’alto, poi lasciata con Sebregondi per fondare il CENSIS che accompagnava dal basso “rasoterra e dappertutto” i vitalismi locali. Da qui una attenzione nel raccontare, e qui ci vuole, il lungo mezzogiorno dell’eredità Svimez che, come tutti i romanzi di formazione, non si dimentica dialogando con Martinoli, più olivettiana di lui, con Scassellati e il suo provare con la formazione a creare una classe dirigente meridionale con il FORMEZ.