Il tesoro dimenticato dei neomaggiorenni: 500 euro ma uno su tre non li spende

La dote per i neomaggiorenni, suggerita dal segretario Pd, Enrico Letta, e subito accantonata dal premier Mario Draghi, è destinata con tutta probabilità a restare una chimera. Ma un piccolo tesoretto i diciottenni di oggi ce lo hanno già. Anche se non tutti lo conoscono o scelgono di utilizzarlo. È il bonus cultura, giunto quest’anno alla sua quinta edizione: 500 euro per i neomaggiorenni da spendere in libri, corsi, musica, cinema e teatri. Peccato però che, di fatto, uno su tre non lo sa o lascia il bonus nel cassetto.

L’utilizzo

A confrontare infatti i numeri - comunque significativi - di ragazzi che negli anni si sono registrati al sito (www.18 app.italia.it) con il totale dei maggiorenni dell’anno si scopre infatti che la mini dote anche se gratuita non conquista tutti. La percentuale di utilizzo è intorno al 70%: sui quasi 550mila giovani che ogni anno giungono al traguardo della maggiore età quelli che utilizzano il bonus oscillano tra i 380 e i 420mila. Il picco più alto si è verificato nel 2018 (per la classe 2000, quindi) con 429.739 iscritti, l’80% del totale. Fortemente voluto dall’allora presidente del Consiglio Matteo Renzi dopo gli attentati del Bataclan per avvicinare i giovani agli eventi culturali, dopo il primo lancio del 2016 è stato sempre riconfermato anche dagli altri Governi, ma poco pubblicizzato, se non attraverso i social.

Comunque l’ultima edizione sta partendo abbastanza bene: dalla data di avvio, il 1° aprile scorso, sono oltre 306mila i diciottenni registrati e 32 milioni i fondi già utilizzati. Una corsa alla spesa forse dettata anche dalla lunga “astinenza”: come già accaduto in passato, il bonus cultura si è fatto attendere. Le iscrizioni aperte ad aprile 2021 sono, in realtà, riferite al 2020: in pratica i ragazzi della classe 2002 hanno potuto spendere solo diversi mesi dopo aver raggiunto la maggiore età.

La procedura

Il meccanismo infatti non è dei più semplici: ogni anno il bonus viene rifinanziato con la legge di Bilancio. Ma per partire davvero serve sempre un decreto attuativo della Presidenza del consiglio che indica tempi, scadenze e beni acquistabili. Per la classe 2002 il decreto è arrivato a marzo 2021 e le iscrizioni sono possibili da aprile (non senza prima essersi muniti dell’identità digitale Spid) e termineranno il 31 agosto, mentre c’è tempo fino al 28 febbraio 2022 per spendere i buoni.

L’effetto Covid e le frodi

Neanche la pandemia ha aiutato: l’edizione dell’anno scorso dedicata ai nati 2001, è stata una delle meno “gettonate”: 389mila gli iscritti per 183 milioni spesi (15 in meno della classe 2000). A pesare, naturalmente, lo stop ai concerti dal vivo, cinema e teatri che ha dirottato sui libri e sull’online ancor di più la spesa. Con la conseguenza che si sono moltiplicati siti e pagine social civetta i quali invitano i ragazzi a «monetizzare» il voucher: c’è chi si offre di acquistare dal ragazzo il bonus a prezzi ribassati, per poi utilizzarlo a prezzo pieno online, e persino chi promette di farlo ma poi non versa nulla ai malcapitati. Vere e proprie frodi da cui il sito 18app non si stanca di mettere in guardia.