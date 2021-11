Il tesoro di Maradona: l’eredità del pibe de oro tra ricchezza, miserie e nobiltà

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

La vita di Diego Armando Maradona è un’iperbole. Tutto in lui è esagerato. Per difetto o per eccesso. La nascita, il percorso di uomo e calciatore, le cadute, le risalite, la fine. Ad un anno dalla morte del calciatore più famoso di tutti i tempi Il Sole 24 Ore propone in edicola per un mese da martedì 23 novembre e in libreria dal 2 dicembre “Il tesoro di Maradona”, secondo volume della collana“Fiume di denaro”, evoluzione del format multimediale d’inchiesta dei giornalisti del Sole 24 Ore Roberto Galullo e Angelo Mincuzzi, avviato nel 2017 sul quotidiano e sul sito con video e poi nel 2020 anche con podcast e che da settembre 2021 si è arricchito con questa collana di libri del Sole 24 Ore.

Il volume racconta la carriera che ha portato Maradona a lasciarsi rapidamente alle spalle gli anni della povertà in Argentina ma anche il volto meno noto del campione del calcio mondiale: quello dell’uomo d’affari che, con tutte le sue contraddizioni, dopo una vita di ingaggi e di sponsorizzazioni milionarie, ha finito per essere travolto dalla cascata di denaro che si è moltiplicato intorno alla sua figura. Fino alla lotta senza esclusione di colpi per la sua eredità che – a un anno dalla morte – vede contrapposti figli, amici ed ex amici del pibe de oro. Il tesoro di Maradona non è solo ciò che l’ex campione del Napoli ha lasciato ai suoi figli ma è soprattutto un brand le cui potenzialità commerciali sono infinite.

Loading...

Di lui – nato poverissimo, diventato ricchissimo, uscito dalla vita in modo eccessivo – si raccontano e si continueranno a raccontare storie, aneddoti e leggende che lo hanno accompagnato dal primo giorno in cui l’Argentina ne ha scoperto il talento, fino all’ultimo giorno di vita, quando il mondo ha cominciato a conoscere le miserie di un patrimonio da ereditare, contrapposte alla nobile grandezza del calciatore che ha estasiato il mondo con Argentinos Juniors e Boca, prima di passare a Barcellona, Napoli e Siviglia, fare ritorno in Argentina al Newell’s Old Boys per poi chiudere con il Boca Juniors. Venti anni di calcio vissuti a mille, come a mille ha trascorso un’intera vita baciata dal genio e viziata dalla sregolatezza.

Il libro “Il tesoro di Maradona”, che è anche un podcast in esclusiva su Apple Podcasts Premium, indaga quindi il successo imprenditoriale del calciatore e del denaro che si è moltiplicato intorno a lui attraverso 9 capitoliche ripercorrono la sua vita: “El pibe de oro figlio povero del barrio”; “Barcellona e Napoli: dall’altare alla polvere”; “La lenta fine con gli avvoltoi sulle spalle”; “Mondiale e poi testimonial pagato a peso d’oro”; “Il Fisco morde el diez alle caviglie”; “I ricchi affari di Diego da Buenos Aires a Dubai”; “Maradona, brand miliardario per molti o per tutti?”; “Argentina: guerra per centinaia di marchi tra eredi e gli (ex) amici”; “L’eredità contesa: fortuna sospesa nel tempo”.

“Fiume di denaro – I soldi che non lasciano né traccia né odore” nasce come format multimediale del Sole 24 Ore nel 2017 da un’idea degli inviati Roberto Galullo e Angelo Mincuzzi per documentare i flussi di denaro leciti e illeciti che scorrono nell’economia e nella finanza globale e racconta i meccanismi meno evidenti della società e gli aspetti più nascosti di personaggi pubblici. Dal 2020, come naturale conseguenza, hanno debuttato anche i podcast di “Fiume di denaro”, che oggi si possono ascoltare su 24+, l’offerta premium del sito del Sole 24 Ore, e in abbonamento sulla piattaforma Apple Podcasts Premium. Il 1° volume della collana di libri “Fiume di denaro è “I Re Mida del calcio. Da Ronaldo a Totti, da Ibra a Messi, gli affari delle star del football”, uscito in edicola e libreria a settembre 2021.