Il tessile-abbigliamento deve ritrovare il traino dell’export, ripartendo dall’Asia La bilancia commerciale resta positiva nonostante la pandemia e il congelamento delle supply chain globali e dei flussi turistici, ma dalla Cina arrivano i primi segnali positivi di Giulia Crivelli

Dal 22 al 28 settembre Milano ha ospitato la prima settimana della moda post lockdown. Un evento “phygital”, con un terzo circa dei 160 appuntamenti in calendario (sfilate e presentazioni in showroom) fisici e il restante in modalità digitale. In vetrina c’erano collezioni donna, come da tradizione per le fashion week di settembre, ma anche collezioni uomo o presentazioni “co-ed”. La maggior parte però sono state quelle femminili, con un’anteprima su ciò che arriverà nei negozi di tutto il mondo per la primavera-estate 2021. la moda (fashion) è una delle tre effe del made in Italy, insieme a food e furniture (arredo-design). E alla moda è dedicata la seconda tavola rotonda del secondo giorno di lavori del summit Restart . Il dato sul comparto donna del tessile-abbigliamento-moda italiano è quindi il più recente ma anche il più significativo, come elaborato dal Centro studi di Confindustria Moda per Sistema moda Italia (nella foto in alto, Giorgio Armani alla fine della sfilata “A tribute to China”).

L’importanza del comparto donna e la situazione pre-Covid

Nell’ambito della filiera tessile-moda nazionale il cosiddetto womenswear ha, ripetiamo, un ruolo di primo piano, assicurando il 24,9% del fatturato complessivamente generato. Nello scorso anno il trend positivo aveva interessato tutti i comparti di cui si compone la moda donna, pur su toni di entità differenti; in particolare, la confezione (che, si ricorda, concorre al 59,5% della moda donna) aveva archiviato una crescita del 2,1%, la maglieria del 9,9%, la camiceria del 3,3%, mentre la pelle aveva perso lo 0,5%. Con riferimento al valore della produzione effettuata in Italia (variabile calcolata al netto dei proventi derivanti dalla commercializzazione di prodotti importati) il bilancio settoriale aveva mostrato un recupero rispetto al calo del 2018 fino a raggiungere un +0,3% su base annua, a fronte di un approvvigionamento dall’estero in crescita su ritmi sempre elevati. A conferma delle più recenti tendenze di mercato, per la moda donna italiana la domanda interna era rimasta riflessiva, mentre la domanda estera si era rivelata ancora una volta particolarmente favorevole, come del resto ininterrottamente dal 2010. Nel 2019 le vendite sui mercati internazionali, grazie a un aumento su base annua del 6,1% (su ritmi doppi, quindi, rispetto a quelli archiviati nel 2018), avevano raggiunto gli 8,979 miliardi di euro, concorrendo così al 64,4% del turnover settoriale.

Il primo semestre 2020

I dati elaborati da Confindustria Moda per Sistema moda Italia sono relativi al primo semestre e risultano inevitabilmente condizionati dallo scoppio della pandemia. In linea con la filiera tessile-abbigliamento nel suo complesso (-24,2%), la moda donna vede le vendite estere in calo del 23,6%, l’import del 21,4%. Le vendite di moda donna passano, pertanto, a circa 3,4 miliardi di euro, assicurando comunque un saldo positivo di comparto per 1,3 miliardi. Rispetto al primo semestre del 2019 l’export brucia oltre un miliardo di euro, mentre il saldo perde 465,3 milioni. Focalizzando l’analisi sull’export, dopo un primo bimestre avviatosi favorevolmente (+1,8%), l’epidemia non ha certo risparmiato il womenswear. Il mese di marzo cede rispetto a marzo 2019 il 24,9%, ma è aprile a rivelarsi ben peggiore, perdendo il 73,3% su base tendenziale. In maggio il comparto si mantiene in area negativa, ma si fa strada un deciso rallentamento del tasso di caduta, che si traduce in un 47,4% sui livelli di maggio 2019; tale trend prosegue anche in giugno, mese che chiude contenendo la variazione al 14,1%. Analizzando le performance per macro-area geografica, nel caso dell’export l’area intra-UE registra mediamente una dinamica meno negativa (-19,5%) rispetto alle aree extra-UE (-26,6%); di contro, nel caso dell’import il calo intra-comunitario, pari al -24,1%, supera quello extra-UE pari al -18,7%.



Analisi per mercati

Guardando ai singoli mercati di destinazione della moda femminile italiana nel primo semestre 2020, la Francia perde il 18,0%, la Germania il 14,8%, il Regno Unito il 28,8%, la Spagna il 19,9%, mentre la Svizzera, sempre più hub logistico anche in questo comparto, contiene il decremento al 2,8%. Passando al resto del Mondo, gli USA cedono il 28,5% portandosi a poco più di 250 milioni; la Russia, scivolata in nona posizione per valore di export, perde il 25,9%. Con riferimento all’Estremo Oriente, Hong Kong cede il 43,7%, la Cina il 28,8%, il Giappone il 30,7% e solo la Corea del Sud contiene la flessione al 6,0%, performance “migliore” tra quelle accusate tra i primi 15 sbocchi del comparto (Svizzera esclusa). Passando all’analisi dei principali supplier, la Cina si conferma al primo posto; evidenziando, peraltro, una flessione migliore della media, pari al -11,1%, copre il 16,3% del totale importato a valore, in aumento dunque rispetto allo share del 14,5% archiviato nel gennaio-giugno 2019. Spagna, Francia e Bangladesh arretrano, invece, su tassi del -25,0/-26,0%. Le merci provenienti dalla Romania calano del 15,9%, dalla Germania del -22,7%. Paesi Bassi e Belgio, tradizionali ingressi per produzioni asiatiche, lasciano sul campo oltre il 30,0%. Disaggregando il dato per linea di prodotto (cfr. Fig. 3), nel primo semestre del 2020 il fatturato estero presenta contrazioni negative di entità piuttosto simile, comprese tra il 20,0% e il 30,0%. L’export di maglieria, infatti, flette del 20,8%, quello della confezione del -24,4%; perdite maggiori si registrano per camiceria (-26,6%) e infine per la pelle (-29,1%).



Gli spiragli dall’Asia

Primi a essere travolti dal Covid, primi a uscirne. I Paesi asiatici, in particolare la Cina, stanno riprendendosi dall’emergenza economica seguita a quella sanitaria. Per ora, consumando di più in patria. E per quanto riguarda la moda, la maggior parte dei gruppi stranieri, da Lvmh a Kering, e molte aziende italiane, da colossi quotati come Prada a imprese di dimensioni più piccole, da Herno a Stone Island, stanno segnalando, ormai da maggio, un aumento dei consumi. Limitato al momento l’effetto sull’export, visto il rallentamento dei flussi commerciali, ma sicuramente si tratta in gran parte di prodotti made in Italy, presenti in over stock sul mercato, viste le chiusure da pandemia. L’auspicio è che il consumi interni di prodotti a marchio italiano o fatti in Italia proseguano e che lo stesso accada per i flussi commerciali e turistici. Il “restart”, ancora una volta, dipende dall’evoluzione della pandemia in Europa e nel mondo.