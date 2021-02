Il tessile affonda Como: produzione dimezzata

Un esempio delle difficoltà è visibile per la tessitura Taborelli, che vede i ricavi 2020 quasi dimezzati. In Cig è la metà dei quasi 200 addetti la Cig. «Un impatto devastante - spiega l’ad Andrea Taborelli - e anche a gennaio il clima non cambia. Per ora nessuno dei nostri fornitori è saltato ma tutti stanno facendo una grande fatica, le aziende minori sono quelle che rischiano di più». In attesa del recupero del mercato, considerato non imminente, Taborelli rilancia con decisione l’idea di una tracciabilità chiara dei prodotti a livello europeo, un’etichetta obbligatoria che indichi il luogo di realizzazione dei quattro passaggi chiave del tessile. «Cinque associazioni di categoria in Europa sono d’accordo - spiega - e la blockchain può aiutare a rendere efficace e affidabile lo strumento: non chiediamo dazi o vincoli per altri paesi, solo la possibilità di dare visibilità a chi continua ad avere il coraggio e la forza di produrre qui».

A difendersi meglio sono aziende che lavorano nei tessuti tecnici, come la tessitura Taiana, 50 addetti ed export al 70%, in grado di contenere almeno parzialmente i danni ad un calo dei ricavi del 25%. «A fine anno viaggiavamo al 50-60% della capacità - spiega l’imprenditore Marco Taiana - mentre ora siamo al 75% e gli ordini sono in calo di dieci punti rispetto al 2020. Qualche segnale positivo c’è ma certamente se i negozi rimangono chiusi e i consumi non ripartono il problema non viene risolto».

Le aziende provano comunque a reagire, puntando ad esempio sulla comunicazione “remota” con i clienti per ovviare ai vincoli alla mobilità dei venditori. Un esempio è proprio Taiana, che ha avviato una vetrina digitale per realizzare meeting remoti visualizzando in modo realistico i prodotti e spedendo al cliente solo parte del campionario.

O ancora Canepa, che ha avviato un link ad hoc per permettere ai clienti di accedere ad un archivio digitale dove sono visibili in altissima definizione sia i tessuti prodotti che esempi di capi finiti. Così come ha fatto Ratti, che con 530 addetti in Italia è tra i “big” del territorio.

«Per reagire alla crisi - spiega il ceo Sergio Tamborini - abbiamo creato un comitato di “resilienza”, coinvolgendo i giovani. Da loro sono venuti molti suggerimenti per potenziare la spinta digitale. E così abbiamo fatto, provando a “portare” l’azienda dal cliente, creando sale di sperimentazione virtuale per i prototipi e le collezioni, utilizzando telecamere sofisticate. In alcuni mercati ha funzionato, penso agli Stati Uniti, permettendoci anche di aprire contatti con nuovi clienti». La crisi anche qui continua a mordere, anche se le ultime settimane offrono qualche segnale positivo, con impianti che lavorano “solo” il 20% al di sotto della propria capacità, con un giorno alla settimana di Cig.