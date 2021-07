Il tessile biellese riparte con l’ecommerce

3' di lettura

Itessile è fra i settori produttivi che più di altri ha sofferto le conseguenze del Covid. Per i lockdown imposti molti negozi sono stati costretti ad abbassare le saracinesche e le vendite di vestiti e accessori hanno raggiunto i minimi storici. La diffusione capillare dello smart working ha contribuito a peggiorare la situazione, con gli abiti “da ufficio” che sono rimasti negli armadi frenando l’acquisto di nuovi capi.

Lo storico distretto di Biella, fra i più antichi al mondo, ha pagato a caro prezzo gli effetti della pandemia. La ripresa procede a rilento, come dimostrano i dati sulle esportazioni relativi al primo trimestre del 2021, che certificano un calo del 15,7% rispetto all’anno precedente. Ma gli imprenditori del territorio non si sono persi d’animo e hanno resistito. C’è chi ha diversificato la produzione e chi ha approfittato dello stop forzato per riorganizzare le strategie aziendali, ad esempio investendo su pubblicità, digitale e nuove tecnologie.

Andrea Fortolan è l’amministratore delegato di Pella Sportswear, azienda con sede a Valdengo specializzata in abbigliamento e accessori da ciclismo. «Per noi il Covid è stato devastante – racconta – soprattutto perché di colpo sono stati cancellati tutti gli eventi, con i gruppi sportivi che non avevano più alcuna necessità di realizzare sponsorizzazioni. Un grosso problema che tuttora persiste è il reperimento delle materie prime, in particolare del filo elastico. Scarseggiano anche le materie plastiche, ad esempio quelle che utilizziamo per realizzare le zip, così come il poliestere. Tutto tarda ad arrivare e se prima della pandemia un fornitore consegnava in una settimana, adesso possono trascorrerne anche otto. Di conseguenza, abbiamo dei ritardi enormi nelle nostre consegne».

Durante i mesi più bui anche Pella ha deciso di produrre altro. «Abbiamo stampato mascherine e realizzato dei lavori nel tessile medicale, oltre a coprisedili per treni, aerei e pullman con trattamento anti-Covid sul tessuto». Nonostante il sensibile calo di fatturato, il management non ha mai perso la rotta, individuando le aree da potenziare. «Oltre a sponsorizzare una squadra di ciclismo – conclude Fortolan - abbiamo investito su influencer e sulla rete distributiva online, ottenendo ottimi riscontri».

Non si è perso d’animo neppure Paolo Barberis Canonico, vicepresidente dell’Unione industriale Biellese e amministratore delegato di Pratrivero Spa. «Fabbrichiamo tessuto non tessuto e abbiamo sofferto meno di altri. Quando il mercato si è fermato, abbiamo prodotto camici e mascherine, ma quei mesi sono trascorsi in fretta e oggi assistiamo a una ripresa soddisfacente. Sono convinto che la pandemia non abbia fatto altro che accelerare dei trend che erano già in atto da anni. Penso all’e-commerce, oramai è chiaro che rappresenta una fetta estremamente consistente del mercato e non si può trascurare, al pari delle produzioni sostenibili».