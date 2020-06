Il time to market del disinfettante mani ridotto a 12 ore Nel largo consumo i prodotti di nicchia per pulire i metalli o i mobili o per trattare i pavimenti in forte contrazione, compensata dall’esplosione di prodotti sgrassatori per superfici cresciuti del 30-40% e dei disinfettanti con punte del 100% di Cristina Casadei

«Siamo entrati in riunione alle 9 del mattino per lanciare disinfettanti idroalcolici per mani destinati al largo consumo e alle 10 di sera avevamo l’etichetta del prodotto disegnata». È accaduto anche questo durante il Covid-19, come racconta Aldo Sutter che guida l’omonima multinazionale italiana, nata però in Svizzera, nel 1868 che oggi ha 200 addetti a livello globale e 70 milioni di fatturato. I diversi segmenti della detergenza e della cura della casa oltre che delle pulizie professionali in cui l’azienda è operativa hanno avuto andamenti molto diversi in questi mesi, ma il risultato è che alla fine il giro d’affari ha il segno positivo. «Nel largo consumo, da un lato i prodotti di nicchia per pulire i metalli o i mobili o per trattare i pavimenti, per esempio, hanno avuto una forte contrazione, nell’ordine del 20-30%, dall’altro, però, abbiamo avuto un’esplosione di prodotti sgrassatori per superfici cresciuti del 30-40% e dei disinfettanti dove abbiamo raggiunto punte del 100% - spiega l’imprenditore -. Questo ci ha fatto riorientare la produzione verso questi prodotti che destinavamo prevalentemente agli ospedali anche perché i gel disinfettanti mani erano pressoché spariti dal mercato, dopo la larga diffusione in epoca Sars». La parola chiave di questi mesi, destinata a lasciare un segno anche nei prossimi, è stata disinfettante. Un solo esempio: di 5 prodotti lavapavimenti di Sutter, 4 si sono fermati mentre quello contenente il disinfettante ha avuto una crescita esponenziale che ha compensato tutti gli altri. Per reggere la domanda anomala del mercato l’azienda ha fatto leva su due elementi di forza: il primo sono le materie prime e i principi attivi «di cui noi avevamo fatto scorte già a fine gennaio», spiega l’imprenditore. Il secondo sono le persone: «In questo periodo – dice - non ci sono stati sabati, domeniche, festività e le nostre maestranze hanno mostrato una grande maturità professionale di cui siamo stati riconoscenti anche attraverso un premio di mille euro».