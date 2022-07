Il timore dei mercati? Che la crisi italiana dia fiato ai falchi contro lo scudo Bce

Ascolta la versione audio dell'articolo

Le coincidenze, a volte, riescono ad avere un sottile senso dell’ironia. A dieci anni quasi esatti dal famoso «whatever it takes» con cui Mario Draghi alla Bce tagliò le gambe alla speculazione contro i debiti statali (era il 26 luglio del 2012), la crisi del governo Draghi di oggi rischia di diventare una sorta di «whatever it takes» al contrario. Sui mercati finanziari si sta infatti diffondendo un timore: che la crisi del Governo in Italia, con tutte le possibili conseguenze sul rispetto dei tempi...