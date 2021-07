Il Tirler tra i pascolai e i prati dell'Ape di Siusi

I pascoli sono fioriti e le mucche ne sono felici. Così come le marmotte. Si vede tutto questo, insieme alla delicata forza dell'Alpe di Siusi quando si trascorre una vacanza all'Hotel Tirler. Su questo altopiano nella parte occidentale delle Dolomiti coi suoi prati e pendii, la Val Gardena a nord, il Gruppo del Sassolungo a nord-est e il massiccio dello Sciliar a sud-est. E ancora il Gruppo del Sella, il Catinaccio e la Marmolada. E poi quando si chiude la tenda, le stanze sono perfette per rilassarsi: dalla bioedilizia al legno di cirmolo sino ai pavimenti in rovere, i rivestimenti esterni in abete rosso, le strutture portanti in larice pregiato trasmettono tenerezza.

5/11 7/11 Menu