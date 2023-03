Silicon Valley Bank trema e manda al tappeto le banche

Ascolta la versione audio dell'articolo

Dopo il fallimento di Silvergate Bank, istituto di credito californiano legato al mondo cripto, arriva un’altra cattiva notizia sempre dalla California e sempre appannaggio di un istituto di credito.

Si tratta della Silicon Valley Bank - specializzata in finanziamenti alle start-up - il cui titolo in pre-apertura è a tutti gli effetti un coltello che cade a fronte di un potenziale ribasso del 60 per cento. Il forte calo è legato alla notizia che la banca sta cercando di raccogliere rapidamente circa 2,25 miliardi di dollari dopo aver registrato perdite per 1,8 miliardi di dollari nella vendita di obbligazioni per avere la liquidità necessaria a rimborsare i depositanti. Si teme il bank-run (la fuga dei clienti) dopo che molti investitori di venture capital avrebbero raccomandato di ritirare i loro fondi nella banca provocando un crollo delle azioni Svb e un effetto a catena in tutto il comparto finanziario e bancario.

Effetto stretta Fed

A quanto pare Silicon Valley Bank sarebbe stata penalizzata dalla svalutazione dei bond in portafoglio causata dal violento rialzo dei tassi avviato dallo scorso marzo dalla Federal Reserve e tutt’ora in corso. Gli investitori temono a questo punto un rischio contagio sul settore finanziario e questo ha innescato un sell-off sia sugli istituti di credito americani ma anche su quelli europei. I future sulle big bank Usa (JpMorgan, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo, Morgan Stanley e Goldman Sachs) indicano cali fino al 6 per cento.

Bancari sotto pressione

Vendite anche sui bancari europei con l’indice Stoxx di settore in calo del 4,5% nella mattinata del 10 marzo. Quante alle banche italiane, anch’esse in calo e principali “responsabili” del -2,2% che sta accusando l’indice Ftse Mib, secondo gli analisti di Intermonte - contattati dall’agenzia Radiocor - al momento non ci sono preoccupazioni particolari in virtù di un rapporto loan-to-deposit (prestiti/depositi) del 78%, un liquidity cover ratio del 240% e un net stable funding ratio del 100%. Per questo motivo dovrebbero avere «un limitato impatto diretto».

«Ci potrebbe essere un po' di tensione sul lato liquidità, e il mercato potrebbe focalizzarsi sull'esposizione ai titoli di Stato italiani e in tal senso segnaliamo che le banche più esposte su questo fronte sono Bper, Banco Bpm e Credem», spiegano gli analisti di Intermonte. Inoltre, aggiungono gli stessi, i buffer Mda (Ammontare massimo distribuibile) sono elevati (500-600 punti base) e il rapporto tra crediti deteriorati lordi e impieghi è ben al di sotto del 5% «fattori che rendono il settore più resiliente a eventuali shock esogeni».