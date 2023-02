Il top trader dell’energia: «Putin ha perso la scommessa sul gas, i prezzi non torneranno più così in alto»

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il presidente russo Vladimir Putin ha «perso la guerra dell’energia» e il peggio della crisi europea del gas e dell’elettricità è passato. L’autorevole parere viene da Pierre Andurand, uno dei trader più quotati al mondo nel settore dell’energia, intervistato dal Financial Times.



Andurand, i cui fondi hedge sull’energia hanno avuto tre anni di rendimenti record durante la pandemia, ha dichiarato di aver chiuso tutte le sue posizioni nei mercati del gas naturale perché è improbabile che si ripeta l’impennata dei prezzi dello scorso anno.

I tagli alle esportazioni di gas russo come ritorsione per il sostegno occidentale all’Ucraina hanno portato il prezzo di riferimento europeo a superare i 300 euro per megawattora in agosto, più di 10 volte il suo livello normale. Ma nelle ultime settimane il prezzo è crollato a circa 50 euro/MWh - ancora storicamente alto, ma molto più gestibile per le economie europee.

«Credo che Putin abbia perso la guerra dell’energia», dice Andurand al Financial Times. «I prezzi molto alti del gas naturale e dell’energia elettrica in Europa erano estremamente negativi per l’economia mondiale, ma ora sono tornati a un livello più ragionevole. Se i prezzi del gas si manterranno su questi livelli, la preoccupazione per l’inflazione e l’aumento dei tassi di interesse sarà molto minore. Non c’è più il timore di una crisi energetica.Ora che l’Europa si è abituata a vivere senza il gas russo, perché mai dovrebbe tornare indietro?», ha aggiunto.

Diversi hedge fund hanno tratto grandi profitti dall’impennata dei prezzi del gas in Europa dopo che la Russia ha iniziato a ridurre le forniture all’Europa nel 2021. Andurand, la cui società Andurand Capital gestisce un patrimonio di 1,4 miliardi di dollari, ha visto il suo fondo Commodities Discretionary Enhanced guadagnare circa il 650% dall’inizio del 2020 alla fine dello scorso anno. L’ex trader energetico di Goldman Sachs e Vitol si è fatto un nome grazie alla sua capacità di individuare molti dei grandi movimenti del petrolio e di altre materie prime energetiche negli ultimi due decenni.