Il tour ad anello tra valli e distillerie

Un giro panoramico ad anello è quello che permette di esplorare la parte alta della Valle dei Laghi e la zona del Banale e di Comano Terme. Dopo la partenza dall’abitato di Terlago, il giro porta a Ranzo, piccolo paese di montagna con una vista fantastica verso la conca del Garda. Si raggiunge da una strada mozzafiato incastonata nella roccia, per proseguire su una strada forestale fino a San Lorenzo in Banale e scendere a Comano Terme, noto per le acque termali e ottima occasione per una sosta di metà giro. Attraverso piccoli borghi si risale fino al Passo della Morte, per poi scendere a valle verso l’abitato di Sarche e proseguire costeggiando i laghi di Toblino e Santa Massenza verso Vezzano; la pista ciclabile riporta al punto di partenza del giro. E’ consigliabile una sosta a Santa Massenza per visitare una delle 5 distillerie (un tempo 13) e conoscere da vicino la storia della grappa trentina.



