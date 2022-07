Il tour in Africa di Macron (anche) per arginare la campagna della Russia

Ascolta la versione audio dell'articolo

Dalla sua seconda vittoria alle elezioni, lo scorso aprile, Emmanuel Macron non si era ancora imbarcato in un viaggio diplomatico fuori dall’Europa. La scelta della sua prima meta non è casuale: l’Africa. Macron è partito per un «tour» dal 25 al 28 luglio fra Camerun, Benin e Guinea-Bissau, con un’agenda che lo vedrà discutere alcune delle urgenze principali per il Continente e i rapporti bilaterali con Parigi: l’ascesa di violenze terroristiche nel Sahel, le ripercussioni del cambiamento climatico e quelle innescate dal conflitto ucraino sull’import ceralicolo a sud del Sahara.

La visita di Macron dovrebbe ravvivare la sintonia fra i tre paesi e Parigi, in vista del vertice fra Ue e Unione africana del febbraio 2023. Non sarà solo. In questi stessi giorni, il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov è nel vivo di una spedizione che fa tappa in Egitto, Etiopia, Uganda e Congo-Brazzaville, con l’intento di accreditare - ulteriormente - Mosca come partner economico e politico per i leader del Continente, oltre a negare la responsabilità di Mosca nella «guerra della fame» innescata con il blocco dell’export di grano da Kiev.

Dal terrorismo alla crisi alimentare, le urgenze di Macron

L’ambizione di Macron è di «rinnovare» i rapporti con i paesi africani, classificando il Continente come una «priorità politica» del mandato confermato in primavera. L’agenda che si annuncia per la sua quattro giorni è fitta. Sulla carta, Macron parlerà soprattutto dell’emergenza terroristica che dilaga nel Sahel, degli effetti del riscaldamento globale e della crisi alimentare innescata dallo stop alle importazioni di grano dall’Ucraina: un bacino che fornisce mediamente il 40% delle forniture del cereale al Continente, con picchi di dipendenza ben oltre l’80% e il 90% in alcune regioni.

Nei fatti dovrà misurarsi anche con controversie nei suoi rapporti sul Continente e i timori di una crescita dell’influenza russa, manifestata soprattutto con la presenza «ufficiosa» della compagnia militare privata Wagner in 20 paesi.

Nella tappa del 26 luglio in Camerun, Macron affronterà la crisi alimentare e le strategie per bilanciare la perdita di flussi cerealicoli dall’Ucraina. In attesa degli effetti dell’accordo fra Mosca e Kiev, il Camerun si è trovato a perdere una quota di forniture che supera il 40% del totale, aggravando la crisi di un’economia dove la metà della popolazione versa in condizioni di insicurezza alimentare. Con tensioni pregresse alle turbolenze nell’Est Europa.