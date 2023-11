Per gli amanti dell’attività fisica en plein air, un’esperienza imperdibile è il tour della Carelia settentrionale in sci. I partecipanti possono fare escursioni giornaliere in sci di fondo per spostarsi da un luogo all’altro. I percorsi durano fino a sei ore e sono consigliati a chi, oltre ad essere un provetto sciatore, vuole mantenersi in forma durante la vacanza. Per rifocillarsi è consigliabile il Rukan Kuska Restaurant, di proprietà della famiglia Määttä, che da decenni offre ai suoi ospiti una selezione di piatti tipici ispirati alla natura di Kuusamo e preparati solo con prodotti locali di stagione. Per un soggiorno in hotel c’è la Guesthouse Pihlajapuu, una struttura dal fascino senza tempo, sorta all’interno dell’ex scuola del villaggio e circondata da lussureggianti foreste, dove è possibile raccogliere bacche e funghi in autunno. La struttura, accogliente e familiare, in inverno è raggiungibile in sci.



4/6 6/6 Menu