Il Tour de France diventa «digital twin»: il ciclismo sempre più digitale

Con server fisici e virtuali, container e persino funzioni serveless, l'architettura cloud messa in piedi da NTT per il Tour de France è imponente, considerando poi il carattere itinerante della manifestazione. Per elaborare questa enorme quantità di dati NTT si avvale di una gamma di sensori disparati, IoT, edge computing e network, integrati all'interno delle proprie piattaforme smart e mappati con un modello di geolocalizzazione specifico per ogni tappa.

Questo permette di monitorare tutti gli aspetti della gara, compresa l'affluenza del pubblico. Ma anche aggiornando in tempo reale il tempo di arrivo previsto per far sì che il Tour si svolga in sicurezza.

La creazione di un gemello digitale della corsa non è iniziata oggi, come spiega Peter Gray, Senior Vice President, Advanced Technology Group, Sport di NTT Ltd, «la digitalizzazione del Tour de France è iniziata nel 2015 con la raccolta di dati dalle bici dei ciclisti per fornire aggiornamenti in tempo reale. Ogni anno siamo stati in grado di portare la tecnologia a un livello superiore, fino alle novità introdotte quest'anno con la creazione di un digital twin dell'evento. Il Tour è un ambiente altamente dinamico e mutevole che richiede l'accesso immediato alle informazioni per garantire operazioni continue e fluide, con il risultato di fan più informati e coinvolti».