Il Touring certifica i migliori percorsi di «slow tourism» per viandanti

Determinanti, inoltre, valore e grado di conservazione di siti e percorsi, manutenzione e fruibilità delle risorse storico-culturali e ambientali, la reperibilità, la comunicazione e l’offerta esperienziale legata alle produzioni locali tipiche, gli eventi e l’animazione territoriale, la valutazione dei centri storici attraversati o in prossimità del cammino (armonia, manutenzione, pulizia).

Viaggiare a piedi nelle aree interne

È il futuro che, attraverso i cammini («Turismo alto, lento, colto», nelle parole del ministro Dario Franceschini), passa dalle aree interne: piccoli comuni, borghi e frazioni spopolate, dove si indaga un nuovo rapporto tra storia, natura e comunità. La Fondazione Symbola, in una recente ricerca, ne ha contati più di cinquemila: cantieri di diversità culturale e territoriale, dove l’accoglienza diventa una risorsa. Quasi tutti (92%) sono caratterizzati da produzioni d’eccellenza, con Dop e Igp, e dal 79% della migliore produzione vitivinicola. Per scoprirli, sono stati tracciati 44 itinerari per oltre 15mila km, dal Sentiero Liguria al Viaggio nella Storia d’Abruzzo.

Il primo sentiero certificato

Ai viandanti del Touring, per i sentieri certificati, sarà garantita la sicurezza del percorso, la manutenzione dei tracciati, l’accessibilità, il livello di difficoltà, la presenza di punti di rifornimento di acqua potabile e di punti panoramici. Quello che si snoda lungo la riva orientale del lago di Como è diviso in quattro tappe e si può percorrere in tre o quattro giorni. Si parte da Abbadia Lariana, alla base delle Grigne, tra guglie calcaree e i tratti aspri e spogli del lago.

Si arriva a Mandello del Lario per raggiungere la frazione Maggiana con la torre del Barbarossa, quindi a Bellano, dove riecheggiano i romanzi di Andrea Vitali. Poi troviamo torrenti e antichi mulini ad acqua, fino alle montagne al confine con la Svizzera. Infine si tocca Dervio, il castello-recinto di Corenno Plinio, e si scende fino al nucleo rurale di Mandonico sopra Dorio. L’ultimo tratto è per raggiungere Colico: superata la soglia della penisola di Piona, il sentiero si affaccia su un vasto declivio. Tutto il tragitto interseca la ferrovia.

Iseppi (Tci): «Turismo lento come opportunità»

«Questa iniziativa sancisce e rinnova l’impegno di Touring Club Italiano nel prendersi cura dell’Italia come bene comune, con un’attenzione speciale a cammini, percorsi e vie, con la ferma e radicata convinzione che il turismo lento, in particolare quello a piedi, rappresenti un’enorme opportunità per il nostro Paese» dichiara il presidente del Touring Club Italiano, Franco Iseppi.