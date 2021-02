«Il traffico internet è cresciuto con la pandemia, la rete ha tenuto grazie al cloud»

La possibilità di continuare ad operare senza particolari interruzioni anche nei giorni del blocco totale del Paese ha, secondo Marino, una duplice spiegazione. Da una parte il fatto che tutti gli operatori di telecomunicazione hanno da subito lavorato intensamente per potenziare le direttrici di traffico messe alla prova dai nuovi flussi; dall'altra gli interventi operati da soggetti come il MIX, che nello specifico ha raddoppiato la capacità dei link in fibra ottica e aggiunto porte di interconnessione presso il proprio data center e quelli dei suoi partner.

«É stata un'opportunità unica – ricorda in proposito Marino - per fare in poche settimane quello che non era stato fatto in cinque anni di campagna di promozione della transizione digitale».

I dati di consuntivo rilevati dal MIX alla fine del 2020 confermano in effetti come dall'autunno in avanti, da quando il Paese è tornato in una condizione di quasi normalità, il traffico sia stabilmente maggiore di quanto non fosse all'inizio del lockdown di marzo-aprile, con picchi che a dicembre hanno raggiunto la soglia di 1,3 Terabit al secondo.

Tutto merito delle reti, dunque, se molti processi aziendali non si sono interrotti e l'intera popolazione ha potuto godere di connettività in modo ininterrotto o quasi? Non esattamente. «Personalmente ritengo che il vero fattore-chiave sia stata la tecnologia del cloud computing, più che quella delle reti basate su protocollo Internet, e per nostra fortuna il cambio di paradigma per passare dalle soluzioni residenti su infrastrutture on premise alle soluzioni distribuite su server virtuali era già avvenuto con gradualità negli anni precedenti».

La trasformazione digitale: ora o mai più