Il training negli studi professionali riparte con 3,7 milioni Pronto il primo di sei avvisi. Fondoprofessioni: sportello aperto fino al 31 gennaio con 400mila euro di Flavia Landolfi

La formazione non può attendere. Con una programmazione 2020 articolata in sei avvisi pubblici, di cui quattro già approvati dal Consiglio di amministrazione del 19 dicembre, Fondoprofessioni (l’ente dedicato alla formazione continua degli studi e delle aziende collegate) non si fa trovare impreparato dal nuovo anno. Anche perché da una ricerca, che Il Sole 24 Ore è in grado di anticipare, emerge una certa arretratezza degli studi su alcune aree di competenza considerate imprescindibili in un orizzonte temporale di cinque anni. Andiamo per ordine.

I bandi del 2020

È scattata il primo gennaio l’apertura dello sportello del bando che inaugura il nuovo anno: vale 200mila euro e chiuderà il 31 gennaio. Seconda tappa, per lo stesso bando, il 6 luglio con chiusura delle domande il 31 dello stesso mese per un valore di altri 200mila euro.

Sono gli stessi studi a opzionare i corsi di formazione ritenuti più idonei alle proprie necessità e attuati da operatori specializzati accreditati con il Fondo. Un percorso che alla fine garantisce il training gratuito per i dipendenti dello studio: si va dal personale di segreteria alle figure tecniche di supporto, per finire agli stessi professionisti (i titolari, come uditori).

Il secondo bando, con budget di 1 milione di euro e un contributo massimo per singolo corso di 1.200 euro, non ha ancora una data di apertura dello sportello; in questo caso il training dovrà essere scelto tra quelli disponibili a catalogo.