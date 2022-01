Il traino dei Sistemi locali ad alto valore aggiunto è sempre Industria 4.0

Una classifica dei grandi Sl che creano più valore aggiunto industriale in rapporto al fatturato vede al primo posto Borgomanero (territorio ove ha sede il più grande distretto mondiale della rubinetteria-valvolame), al secondo posto Catania (Sl che vede presenti nella sua area alcuni grandi gruppi “pilastro” come STMicroelectronics e Pfizer) e al terzo posto Sassuolo (dove si trova il maggiore distretto mondiale delle piastrelle ceramiche). Ma anche tanti altri grandi Sl che figurano nei primi 20 posti della classifica della creazione di valore si distinguono per la presenza di distretti industriali, per lo più operanti in settori di alta e medio-alta tecnologia (Busto Arsizio, Mirandola, Como, Varese, Schio, Alessandria, Grumello del Monte, Lecco, Crema), oppure di imprese “pilastro-colonne”, in special modo appartenenti al settore farmaceutico (Frosinone, Ascoli Piceno, Pomezia, Latina). Tutti i primi grandi 20 Sl della graduatoria hanno realizzato nel 2019 rapporti valore aggiunto/fatturato superiori al 30% o appena inferiori.

Inoltre, anche i Sl industriali di media dimensione, con fatturati compresi tra 1 e 2,99 miliardi di euro, vedono ai primi posti per valore aggiunto/fatturato territori distrettuali (Carrara, Fermo, Porto S. Elpidio) o di grande impresa (Monfalcone, l’Aquila, Pontedera) o “misti” (Rovereto, Belluno).

Il Sl di Borgomanero, che si trova a cavallo tra il lago d’Orta (provincia di Novara) e la Valsesia (provincia di Vercelli) è un paradigma dei paradigmi del made in Italy, con un fatturato industriale nel 2019 di 3,8 miliardi di euro (comprensivo di tutte le attività produttive, non solo distrettuali), un valore aggiunto industriale di 1,2 miliardi e poco meno di 19mila addetti nell’industria. Si tratta di un territorio che nei primi vent’anni del nuovo millennio ha resistito con successo alla concorrenza asimmetrica cinese e alle nuove sfide della globalizzazione, puntando sull’innovazione tecnologica, la sostenibilità e il risparmio energetico, sviluppando sistemi idro-termo-sanitari complessi, e che ha investito molto in Industria 4.0. raggiungendo elevati livelli di efficienza, produttività e profittabilità.

Nei comuni del Sl di Borgomanero, dove si trovano le principali imprese del distretto della rubinetteria-valvolame, il rapporto valore aggiunto/fatturato tocca livelli elevatissimi come a Fontaneto d’Agogna (42,9%), Gattico-Veruno (36,7%), Borgomanero (36,7%), Pella (33,2%), Briga Novarese (33,1%), Gozzano (31,2%), San Maurizio d’Opaglio (30,5%) e Suno (30,3%).

Percentuali altrettanto elevate di valore aggiunto/fatturato si riscontrano in comuni appartenenti al Sl limitrofo di Borgosesia, dove si trovano grandi aziende operanti nel settore della rubinetteria-valvolame come Serravalle Sesia (39,4%) o Valduggia (30,3%).