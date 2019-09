Il tramonto del petrolio a Wall Street: i big pesano sempre meno sul listino

Gli investitori oggi non si lasciano incantare nemmeno dalla generosità di Big Oil. Exxon ha un dividend yield del 5%, Chevron – tanto per restare negli Usa – del 4% e le major europee vanno addirittura oltre (il 6-7% per Bp e Shell): niente male all’epoca dei rendimenti sottozero. Proprio per questo (e per le valutazioni ormai scontatissime) parecchi analisti sono convinti che l’interesse per il settore dovrebbe riaccendersi. Ma finora non è successo.

Anzi. È di pochi giorni fa la decisione del fondo danese Mp Pension di espellere dal portafoglio i titoli delle Major petrolifere, perché nessuna sta facendo abbastanza per combattere il climate change, ma anche perché dubita che «nei prossimi anni questo settore possa offrire ritorni alla pari con il resto del mercato», in quanto la domanda di petrolio è destinata a calare.

Più di mille fondi e altre istituzioni, con 9,940 miliardi di dollari in gestione, si sono impegnati a disinvestire almeno in parte dai combustibili fossili, calcolano i lobbisti di Go Fossil Free. In parte proprio in reazione a questo fenomeno la London Stock Exchange a luglio ha deciso di cancellare la categoria degli Oil&Gas Producers: sul listino ci saranno solo Renewable e Non renewable energy.

Nonostante tutto l’avanzata della finanza verde non sembra (ancora?) la causa principale della débâcle dei titoli petroliferi in borsa. Pesa di pù il pessimismo per l’economia globale, accentuato dalla guerra dei dazi tra Usa e Cina. E probabilmente c’è anche dell’altro.

Il nodo dello shale oil