Il trasportato può sempre rifarsi sulla Rc del vettore

Con la sentenza 35318/2022 diventa, quindi, definitivo il rigetto della domanda proposta dal coniuge, che, alla guida del proprio veicolo, urtando violentemente il guard-rail, cagionava il decesso della moglie che sedeva al proprio fianco. L'uomo agì ex articolo 141 per il risarcimento del danno nei confronti del proprio assicuratore Rc auto. Ma - statuiscono le Sezioni unite – tale azione difettava, ab origine, del presupposto normativo rappresentato dalla necessaria presenza di almeno due veicoli e, conseguentemente, di più assicurazioni che potessero rispondere dei danni determinati del sinistro. L'applicazione dell'articolo 141 in caso di unico veicolo coinvolto comporterebbe, infatti, una lettura esplicitamente “abrogativa” della norma, in spregio sia del dato letterale (il riferimento a due enti assicurativi) sia dell'intero meccanismo dell'anticipazione/rivalsa, che è lo strumento mediante il quale il legislatore ha inteso realizzare il bilanciamento fra l'esigenza di agevolare il terzo trasportato nel conseguimento del risarcimento e la necessità di far gravare il peso definitivo del risarcimento sul garante del conducente responsabile.

Né appare condivisibile, proseguono le Sezioni unite, l'assunto secondo cui il riferimento contenuto nell'articolo 141 a due diversi enti assicurativi andrebbe inteso come meramente descrittivo, poiché l'estensione dell'azione diretta del trasportato nei confronti dell'assicuratore del vettore all'ipotesi di sinistro coinvolgente un unico veicolo comporterebbe un'inammissibile pretermissione di plurimi dati letterali della norma e –soprattutto - della logica interna allo strumento divisato dal legislatore per soddisfare l'esigenza di tutela rafforzata del trasportato danneggiato.

Infine, va precisato che l'articolo 141 disciplina un'azione di carattere eccezionale, non suscettibile di applicazione analogica a casi non espressamente previsti; essa si applica, pertanto, in favore del solo trasportato danneggiato e non può essere estesa ai danni subiti iure proprio dai congiunti del trasportato che sia deceduto in conseguenza del sinistro.