Il trasporto in sicurezza di passeggeri e merci

In un mese movimentate 4 milioni di tonnellate di merci (generi alimentari, sanitari, farmaceutici).

Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ha messo in campo una serie di interventi per contrastare la diffusione del Covid-19, tutelando il proprio personale e continuando a garantire il trasporto in sicurezza di passeggeri e merci. Ora si sta preparando alla ripartenza post pandemia, che prevede un considerevole passo già entro quest'anno, con un'accelerazione di gare per un importante piano di investimenti in infrastrutture ferroviarie e stradali.

I treni in soccorso di chi fronteggia il Covid-19

Medici e infermieri reclutati dalla Protezione Civile e impegnati nell'emergenza possono viaggiare gratis su Frecce e InterCity. FS Technology ha inoltre messo a disposizione dei laboratori di ricerca sul Covid-19 i propri centri di calcolo R&D e un supporto per il processamento dei dati.

Sicurezza a bordo dei convogli e in stazione

Sono in atto da oltre un mese campagne di pulizia mirate. Le stazioni, soprattutto nelle grandi città, vengono sanificate ogni notte, mentre le sale d'attesa rimangono chiuse per evitare gli assembramenti. Potenziate anche le attività di sanificazione e igienizzazione della flotta di Trenitalia, dove sono stati installati dispenser di disinfettante.



Nelle stazioni, termoscanner per il controllo passeggeri da parte di strutture sanitarie competenti.

La tecnologia per un diverso modo di viaggiare

Trenitalia ha attivato un nuovo criterio per la prenotazione dei posti su Frecce e InterCity. Sviluppato da FS Technology, garantisce in modo rigoroso il rispetto delle distanze di sicurezza. Inoltre, per assicurare una migliore pianificazione, sono stati anche prorogati i tempi per presentare le domande di rimborso dei biglietti.