Il trattamento labbra “24K” illuminante

Cos'è: Uno stick nutriente per le labbra arricchito da particelle dorate per un effetto glow immediato. Perfetto per avere subito labbra morbide, protette e valorizzate senza bisogno di usare il rossetto.

A proposito di labbra morbide e valorizzate, ci sono due falsi miti da sfatare: il primo è che bere molto aiuti a mantenere la pelle idratata “dall'interno”. In realtà, l'acqua che beviamo è utilizzata soprattutto dall'organismo e ne arriva alla pelle soltanto una quantità irrisoria; perciò, il modo migliore per idratare pelle e labbra è usare cosmetici che trattengano l'acqua. Il secondo falso mito riguarda l'utilizzo di uno scrub esfoliante. Se le labbra non hanno problemi, è un‘abitudine che si può tranquillamente evitare.



Invece, un accorgimento importante è mantenere la zona nutrita con formule che abbiano una componente oleosa. Questo perché le labbra sono prive di ghiandole sebacee, ecco spiegato il motivo per cui diventano secche così facilmente! Per fortuna, altrettanto semplice è la cura serale: in teoria, va bene qualsiasi olio vegetale, ma quello di cocco ha il sapore migliore. Se poi volete dedicare loro un'attenzione in più, applicate anche sul contorno labbra la vostra crema antiage abituale, o un trattamento specifico (perfetti quelli con acido ialuronico e peptidi).

Per il make-up, l'effetto glow in trasparenza quest'autunno sarà molto trendy: allora, tutto quello che dobbiamo fare è scegliere tra le proposte quella che ci ispira di più per avere labbra stupende!

Tre prodotti per tre fasce di prezzo

Sparkle Glow di Catrice è un balsamo scintillante che rende subito le labbra morbide e lucenti, con una delicata nuance rosata personalizzata grazie alla formula pH reagente. Contiene particelle dorate, è senza parabeni, gluten-free e vegan (euro 6,29 online su catrice.eu e da DM Drogerie Markt).