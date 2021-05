Il trattamento notte per la pelle

2' di lettura

Cos'è: Una formula da applicare la sera, dopo la detersione, per avere un risultato visibile già la mattina dopo, in termini di luminosità, tono, grana affinata, idratazione. Una necessità che si fa sentire in genere dopo i quarant'anni, ma che può esserci anche nelle pelli più giovani, soprattutto in un periodo di stress, di sbalzi climatici, di abitudini irregolari nell'alimentazione e nel riposo notturno: il viso risente di tutti questi fattori e appare privo di energia.



Un trattamento rigenerante ed energizzante può in ogni caso essere alternato a quello abituale, tutto l'anno, oppure usato ciclicamente per una sferzata di vitalità alla pelle.Oltre agli ingredienti presenti nelle formule, è importante anche la gestualità di applicazione: dedicatevi qualche minuto per una vera coccola, trasformando pochi gesti noncuranti e frettolosi in un rituale fatto di movimenti rilassati e rilassanti, un massaggio che non trascuri nessun centimetro di pelle dalla fronte alla base del collo.

Loading...

Tre prodotti per tre fasce di prezzo



Glow Overnight AHA di Catrice è un siero viso con azione esfoliante in virtù degli alfaidrossiacidi, ma non solo: la camomilla e l'aloe vera nutrono e levigano l'incarnato. Per una pelle dall'aspetto più uniforme e dal radioso effetto glow già di prima mattina (euro 6,89).

Extreme Night Regeneration di Cobea rinnova e nutre la pelle durante il riposo notturno. L'acido ialuronico agisce attivamente sia in profondità che in superficie della pelle, mentre la bava di lumaca, ricca di collagene ed elastina, restituisce nuova luce e tono. La sua formula contiene inoltre estratto di giglio, nutriente e distensivo, burro di karitè, protettivo ed emolliente, e olio di vinaccioli, antiossidante (euro 32,50); online su profumeriaweb.com

Rénergie Nuit Multi-Glow di Lancôme nutre intensamente la pelle conferendo compattezza e rinforzando la barriera cutanea. Un'irresistibile e delicata crema che agisce per una pelle riposata e piena di energia, anche quando la sera appare priva di vitalità, spenta e senza tono. Con Ceramidi, estratti di bacche rosse di Shizandra ed estratto di semi di lino (euro 104,50).