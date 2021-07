Il trattamento riequilibrante anti-rossori per ogni stagione: il test di Moda24

2' di lettura

Che cos'è: una formula da adottare da subito e inserire poi nella nostra routine abituale se abbiamo la pelle sensibile o che si arrossa facilmente, oppure da tenere sempre a portata di mano (cioè sempre nel beautycase) se abbiamo la pelle normale.



In questo periodo, infatti, la nostra pelle è molto soggetta a irritazioni e arrossamenti, perché è stata resa particolarmente vulnerabile dai lunghi periodi al chiuso, in casa, a causa della pandemia. Il primo accorgimento che dobbiamo avere è proteggerci dai raggi solari in modo ancora più accurato del solito, alzando il spf delle creme che scegliamo; il secondo gesto intelligente è, come abbiamo accennato, affiancare alla nostra routine di skincare un trattamento specifico lenitivo, fortificante e idratante. Un vero jolly per le pelli normali, un must assoluto per le pelli più sensibilizzate e reattive: sarà un valido supporto anche in autunno – inverno, per fortificare la pelle e aiutarla a difendersi dalle aggressioni dei fattori atmosferici e dagli sbalzi di temperatura.



Ma non soltanto: nella nostra consueta selezione di tre cosmetici top, abbiamo scelto quelli che hanno anche la capacità di rendere l'epidermide più uniforme e luminosa, per un effetto beauty che vada oltre la cura e che gratifichi anche l'estetica.

Tre prodotti per tre fasce di prezzo

Intral Emulsione Attiva Riequilibrante di Darphin contrasta gli arrossamenti e le irritazioni visibili per un microbioma più equilibrato. Leggera e dalla texture delicata, caratterizzata da una profumazione piacevole e rilassante, dona luminosità immediata alla pelle e migliora la grana proteggendo allo stesso tempo dalle aggressioni ambientali grazie all'unione perfetta tra botanica e scienza (euro 75 per il formato generoso da 100 ml, in farmacia).

Evercalm Redness Relief Serum di REN Clean Skincare è un siero dalla texture vellutata che riduce visibilmente i rossori e le irritazioni, calmando istantaneamente la pelle, rendendo il colorito omogeneo e donando sollievo giorno dopo giorno. La sua formulazione, totalmente vegana, include l'estratto di Fungo Bianco e il nuovo Defense Complex, selezionati per la loro capacità di alleviare i sintomi di una pelle sensibile o sensibilizzata, aiutandola inoltre a prevenire future irritazioni e reazioni (euro 53 per 30 ml, su www.renskincare.com ).