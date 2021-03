Il trend degli Nft si sgonfierà

4' di lettura

Da gennaio Valentino Catricalà è curatore alla Soda Gallery di Manchester e professore alla School of Digital Art, un nuovo progetto da 35 milioni di sterline della Manchester Metropolitan University, che rappresenta uno degli investimenti più importanti della Gran Bretagna in arte e tecnologia.



Cresce l'interesse nei confronti della digital art. Lei che la segue da molti anni, come giudica questa tendenza?

Anzitutto c'è da sottolineare l'ambiguità di questo termine “digital art”, che è tornato in auge adesso, ma non nuovo. È entrato nell'uso negli anni ’90, quando si è iniziato ad unire il suffisso “Art” a ogni tipo di tecnologia, dalla New Media Art alla Software Art alla Computer Art alla Net Art. Indicava opere create in digitale: installazioni interattive, opere di computer art. Poi è andato un po' sparendo e ha iniziato a significare siti di grafica digitale e 3D. È tornato in auge negli ultimi giorni per la Nft. L'Nft è fondamentalmente un certificato elettronico con un codice criptato e la firma dell'artista che attesta l'unicità e la proprietà dell'opera e, quindi, è applicabile alla Crypto art.

Ma qual è, allora, la terminologia corretta?

Digital art, che viene usato un po' per tutto e ora anche per le opere Nft, si basa troppo sulla tecnologia. Oramai stiamo superando la dialettica tra arte e tecnologia, siamo in un'era post-mediale. Per esempio, una volta esisteva la televisione, oggi ho uno schermo appeso al muro che è più simile ad uno smartphone, la guardo sul computer. I confini sono diventati labili.

L'Nft è un trend destinato a crescere?

Certo ci sono vantaggi legati alla possibilità di avere dati certi rispetto all'autenticità, ma sono convinto che l'hype di questo momento si sgonfierà. Adesso c'è l'effetto wow legato al record, ma al di là dell'entusiasmo starei attento a dire che ora cambia tutto, sicuramente crescerà, ma in fondo rimangono dei file e non credo che un mercato si possa reggere sulla compravendita di file. Rimarrà come un mercato parallelo, ma di nicchia.

Quali sono i limiti dell'arte digitale?

Innanzitutto, la riproducibilità, e poi il problema della sopravvivenza delle tecnologie, che si trasformano velocemente e divengono obsolete.