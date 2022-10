Il treno del foliage

Fino al 6 novembre si può provare una delle esperienze turistiche più amate degli ultimi anni e tra i percorsi inseriti dalla Lonely Planet tra i dieci più spettacolari d’Europa. Ovvero salire a bordo del Treno del Foliage®, sui convogli della Ferrovia Vigezzina-Centovalli, che unisce la Svizzera all’Italia attraverso 52 km di percorso. Lungo le curve dell’autunno il tragitto si trasforma in una tavolozza di colori e sfumature mozzafiato: dall'Italia si parte da Domodossola, per salire lungo la valle dei pittori, la Valle Vigezzo, fino al punto più alto, Santa Maria Maggiore. A questa altitudine i treni proseguono fino al confine: sul versante svizzero i binari iniziano a scendere lentamente e dalle Centovalli raggiungono Locarno e la sponda elvetica del Lago Maggiore. I boschi attraversati dai treni bianchi e blu si infiammano di calde tonalità e suggestive sfumature, lungo un susseguirsi di gole profonde e incantevoli pianori di media montagna, incorniciati dalle vette con la prima neve. Come sempre sarà possibile acquistare online il biglietto speciale – valido uno o due giorni.

1/5 3/5 Menu