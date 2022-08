Il Trentino attrae imprese: 58 insediamenti nell’ultimo anno

L’obiettivo, dice Spinelli, «è quello di mettere sempre più in relazione queste realtà con le filiere presenti sul territorio, con i centri di ricerca, con i giovani formatisi all’Università di Trento e nelle scuole tecniche e professionali. Pochi fattori, infatti, sono determinanti nell’attrazione di imprese come la presenza di capitale umano formato, capace di utilizzare le nuove tecnologie e di rispondere ai cambiamenti di un mercato in costante evoluzione».

Il Trentino è ormai un territorio attrattivo, che coltiva il talento, e che può contare su un attore proattivo come Trentino Sviluppo. Delle 58 nuove aziende insediate nel 2021 grazie all’attività dell’ente, 53 hanno scelto come location gli spazi messi a disposizione da Trentino Sviluppo: 43 hanno optato per i due poli tecnologici di Rovereto (il Progetto Manifattura e il Polo Meccatronica), mentre gli altri hanno scelto gli spazi di coworking dei Business Innovation Centre (BIC) o le locazioni ordinarie in altri immobili produttivi. Un esempio concreto di come l’innovazione non solo generi occupazione di qualità, ma riesca ad avere effetti a cascata anche sul patrimonio edilizio di un territorio. Ma, mentre in altre parti d’Italia si parte dall’immobile per poi arrivare (e non sempre) all’innovazione, in Trentino si cerca di fare il contrario, in un’ottica antropocentrica che non sarebbe dispiaciuta a Bruno Kessler, democristiano visionario che da amministratore ha fatto per questo territorio quanto De Gasperi per l’Italia.

Il presidente di Trentino Sviluppo, Sergio Anzelini, afferma: «Siamo contenti di questo risultato, raggiunto anche grazie allo sviluppo di nuove formule di insediamento e all’apertura di challenge di “open innovation” che permettono a startup e microimprese di costruire nuove opportunità lavorative con realtà più grandi e strutturate, rendendo i nostri BIC, sempre di più, ecosistemi aperti all’innovazione e alla contaminazione, e parchi tecnologici per lo sviluppo di processi all’avanguardia».

E aggiunge: «Qui in Trentino le aziende non cercano una mera vetrina, bensì innovazione, contaminazione, interdisciplinarietà. Arrivano qui con delle idee, e vengono subito poste nelle condizioni di ampliarle, migliorarle, renderle sostenibili, in ultima analisi vantaggiose. Non solo a livello di business, ma di comunità, di sfruttamento ottimale delle risorse». Ovviamente non bisogna sedersi sugli allori. «La sfida sarà continuare ad ampliare la nostra capacità di accogliere idee nuove, farle sentire a casa, farle crescere sul territorio non solo quando sono startup, ma anche in una fase più matura, creando un’economia circolare delle idee».