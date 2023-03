Il trionfo dell’arte Ultra-Contemporanea

I punti chiave I tre big delle aste

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

Negli ultimi due anni, una follia speculativa si è impossessata degli artisti più giovani che lavorano in prevalenza con la pittura figurativa, facili da guardare su Instagram. Nei cataloghi d'asta sono ormai facilmente riconoscibili, come ad esempio i dipinti di Anna Weyant ed Ewa Juszkiewicz, figurazioni che rievocano con una certa ironia le tele degli antichi maestri o i paesaggi alla Matisse, le tele dai colori saturi di Matthew Wong, Shara Hughes o quelle “decorative” di Flora Yukhnovich e Michaela Yearwood-Dan.

Dal 2019 questi artisti, nati dal 1980 in poi, sono diventati un po’ onnipresenti negli appuntamenti delle principali case d'aste facendosi spazio tra i lotti delle vendite di post-war e contemporaneo, oltre a meritare intere aste a sé stanti. Il risultato? Valori letteralmente esplosi, che hanno rafforzato un segmento del mercato secondario che prima era dominio delle gallerie, come accennato hanno alimentato la speculazione.

Cristina Banban «La-fatiga que me das (you exhaust me)», 2019, venduto a 163.800 sterline (stima 50-70.000 sterline) @Christie's 28 Feb 2023

I tre big delle aste

Sotheby's, Phillips e Christie's continuano a puntare sull'arte ultra-contemporanea e, a distanza di pochi giorni, hanno organizzato nelle piazze di Londra, New York e Hong Kong vendite con una ricca selezione di talenti emergenti che, come al solito, hanno attirato la frenesia delle offerte superando i record segnati alla fine del 2022 o anche solo una settimana prima. È il caso dell'artista Daisy Dodd-Noble (nata nel 1989) che da Phillips (New York, 8 marzo, asta «New Now») con l'opera «The trees on an Island» del 2020 ha raggiunto 69.850 dollari, oltre 9 volte la stima massima di 7.000 dollari, una performance che le è valsa un nuovo record d'asta rispetto a quello segnato la settimana prima da Sotheby's nell'asta «Contemporary Discoveries! Down the Rabbit Hole!» con l'opera «Blue Speckled Tree and Spiked Tree», anche in questo caso realizzata nel 2020 e venduta per 228.600 dollari di HK (stima 100-200.000 HK$) pari a 29.123 dollari. Dodd-Noble è reduce da un lavoro nell’industria petrolifera e del gas a Dubai, nei suoi dipinti realizza paesaggi artificiali con alberi inquietanti e isole avvolte dal un cielo sereno ma psichedelico.

Loading...

Michaela Yearwood-Dan «Love me nots», 2021, venduto a 730.800 (stima 40-60.000 sterline) @Christie's 28 Feb 2023

Tra gli altri pezzi forti dell'asta di Phillips l'opera di Susan Chen (1992) «He Loves Me, He Loves Me Not», che ha più che triplicato la sua stima raggiungendo 35.560 dollari, un nuovo record d’asta (il precedente è stato anche in questo caso registrato da Sotheby's a New York nel dicembre 2022 con l'opera «Snail Mail» del 2020 aggiudicata per 22.680 dollari dalla stima di 2-3.000 dollari). Sorprendete anche il prezzo raggiunto dall'opera «Dust Season», 2020 dell'artista Tammy Nguyen che ha letteralmente polverizzato la stima bassa raggiungendo 88.900 dollari (20-30.000 dollari).

Emma Webster «Ophelia», 2020, venduto a 215.900 $ (Stima 50-70.000 $) @Phillips 8 marzo 2023

Emma Webster (1989) è un'altra talentuosa millennial che realizza paesaggi in bilico tra il reale e l’ipererale inquietante, riflettendo il processo a più fasi con cui si formano. L’artista inizia ogni opera con degli schizzi, che poi scansiona in un programma di realtà virtuale. Lì manipola, esagera e trasforma le sue immagini, rendendole tridimensionali e sviluppando quelle che potrebbero essere definite sculture di paesaggi digitali. Lo scorso settembre una serie di 12 nuovi dipinti è stata esposta nella personale «Illuminarium» nella nuova galleria Perrotin a Seoul a Dosan Park.

Yuan Fang« Expanse (mask)», 2022, venduto a 88.900 $ (stima 10-15.000 $) @Phillips 8 marzo 2023

Nell'asta di Phillips l'opera «Ophelia» del 2020 è stata aggiudicata per 215.000 dollari, da una stima compresa tra 50-70.000 dollari. Secondo la critica, l'artista cinese Yuang Fang (1996) è una dei più affascinanti talenti emergenti che attualmente lavorano con l’astrazione, Fang dipinge strati su strati audaci pennellate vorticose per costruire composizioni avvincenti. Questo suo primo passaggio in asta è stato sorprendente «Expanse (mask)» (2022) partito da una stima di 10-15.000 dollari ha raggiunto la cifra di 88.900 dollari.