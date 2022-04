Il triste tramonto di Boris Becker tra trofei nascosti e debiti

Ascolta la versione audio dell'articolo

Nell’estate del 1985, un giovane tennista tedesco con una zazzera rossa espugna Wimbledon: Boris Becker non era ancora maggiorenne, 17 anni e 228 giorni per la cronaca, quando diventa il più giovane vincitore del torneo di tennis più prestigioso e famoso al mondo. Quasi quaranta anni dopo la favola del campione del tennis è un incubo economico. Dopo aver vinto tre volte sull’erba, Becker a Londra ci si è trasferito a vivere da anni, dove si è reinventato commentatore sportivo per la BBC. Ma è assalito...