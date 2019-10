Il Trofeo A112 Abarth chiude al Costa Smeralda nel segno di Scalabrin-Paganoni

Gara partita male per Denis Letey ed Erik Robbin che nono sono riusciti a disputare neanche un prova speciale a causa di un guasto meccanico. Altro ritiro è stato quello di Nardi-Costa che sono usciti di strada, per fortuna senza conseguenze per l'equipaggio. Non hanno visto la pedana d'arrivo a Porto Cervo neanche Marco Gentile con Jenny Maddalozzo anche loro a causa di un gusto meccanico.

Una Sardegna tra natura e adrenalina

Una location davvero suggestiva con paesaggi unici e prove speciali dalla morfologia davvero inedita sulla quale i dieci equipaggi del Trofeo A112 Abarth hanno dato spettacolo. Sono state nove le prove speciali che si sono disputate tutte, di cui due in notturna. Il percorso, davvero notevole, prevedeva oltre 400 km tra prove e trasferimenti. Partenza dal Molo Vecchio di Porto Cervo per poi passare da Arzachena, Palau, Aglientu e Tempio Pausania. Un percorso che ha unito le bellezza naturalistiche del territorio con la passione per il motorsport. Tanto è stato infatti l'entusiasmo lungo le prove speciali e sui trasferimenti, dove numerosi appassionati si sono posizionati per catturare l'attimo del passaggio delle “storiche”.

Classifica finale e premiazioni a Padova

La classifica della decima edizione del Trofeo A112 Abarth vede la vittoria di Raffaele Scalabrin e Giulia Paganoni con 92 punti, seguiti da Nicola Cazzaro e Giovanni Brunaporto con 45 punti. A chiudere il podio, Filippo Fiora e Massimo Soffritti con 40 punti.

La premiazione si svolgerà sabato 26 ottobre alle ore 17.00 presso lo stand Automobile Club d'Italia Aci Storico della Mostra Auto Moto d'Epoca di Padova.