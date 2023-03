Ascolta la versione audio dell'articolo

Fiducia e denaro. Sono questi i termini chiave alla base del sistema che regge i fondi fiduciari, lo strumento giuridico mediante il quale i beni e i diritti che sono intestati al trustee vengono gestiti con la finalità di permettere al disponente il perseguimento di obiettivi di svariatissima natura (di passaggio generazionale, di protezione, di business, di filantropia, di tutela di soggetti deboli, eccetera) che non sarebbero raggiungibili se non appunto istituendo il trust. Questo istituto, che ha avuto origine nel diritto anglosassone e che è entrato a far parte del nostro ordinamento dal momento in cui l'Italia, nel 1989, ha ratificato la Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985, coinvolge contemporaneamente una pluralità di complesse tematiche di natura civilistica e fiscale e perciò è indispensabile che chi si avvicina al trust per la prima volta possa avere risposte semplici ed esaustive alle principali domande che l'istituzione di un trust sollecita.

Per questo, Il Sole 24 Ore porta in edicola per un mese da sabato 18 marzo al prezzo di 12,90€ e in libreria da venerdì 17 marzo al prezzo di 16,90€ il volume di Angelo Busani, notaio, fondatore di uno dei più noti studi notarili italiani, firma “storica” nelle pagine di Norme & Tributi del Sole 24 Ore e presidente del consiglio di amministrazione de La Trust Company S.p.A, e Raffaella Sarro, avvocato con specializzazione in Scienze bancarie con una pluriennale esperienza come trustee professionale e wealth planner in primarie istituzioni finanziarie, “Il trust in parole semplici” con la prefazione e testimonianza di Santo Versace, imprenditore e dirigente d’azienda nel settore della moda e presidente di Minerva Pictures. “Il caso ha voluto che la mia intenzione di avere una approfondita spiegazione del trust e un'attenta analisi sul punto che il trust fosse una soluzione soddisfacente per le esigenze presenti e future della mia famiglia si è incrociata con la disponibilità e la capacità di due formidabili professionisti (il notaio Busani e l'avvocato Sarro) che hanno minuziosamente radiografato le mie esigenze e mi hanno prospettato (insieme ai miei consulenti abituali) vantaggi e svantaggi di ogni possibile soluzione, con grande competenza e semplicità, nonostante il carattere assai specialistico di tale strumento. Ebbene – prosegue Versace nella prefazione a sua firma - una volta vagliata una miriade di possibili pianificazioni, il trust, come avevo fiutato molti anni fa, si è rivelato lo strumento senz'altro più adatto alle mie esigenze”.

Ma cos'è un trust? Quali sono davvero i suoi vantaggi? E come si costituisce? Il volume lo spiega in modo semplice in ben 14 capitoli che vanno dalla figura del trustee all'atto istitutivo e di dotazione e che mettono a confronto il trust con il fondo patrimoniale; la polizza di assicurazione sulla vita; la fondazione ed altri istituti economici. “Sono sicuro che Angelo e Raffaella, nello stesso modo in cui hanno guidato e aiutato me, potranno, me¬diante questo libro e con la loro consulenza professio¬nale quotidiana, essere un faro per tutti quelli che, con patrimoni grandi o piccoli, devono affrontare situazioni e problemi che l'istituzione di un trust può aiutare a ge¬stire e risolvere” conclude Versace.