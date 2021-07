Il tucano e il passero tra traumi e nevrosi

2' di lettura

Lisa Hanawalt è la disegnatrice che per sei anni ha immaginato il folle e colorato mondo di animali antropomorfi che costituiva una componente essenziale di Bojack Horseman. Nel 2019, Netflix ha prodotto una serie completamente sua, della quale era ideatrice e showrunner oltre che disegnatrice: Tuca & Bertie, una buddy comedy con due protagoniste donne – in effetti un tucano e un passero – amiche simbiotiche, una coppia complementare in cui l’esplosiva e apparentemente superficiale Tuca si oppone all’ansiosa e riflessiva Bertie.

È un dispositivo comico senza tempo che ha fatto da base tanto per Gianni e Pinotto quanto per Abbi e Ilana di Broad City, e funziona bene anche qui.

Loading...

Punto di vista marcatamente femminile

Si tratta, se non fosse chiaro, di una serie molto diversa da Bojack, sia perché adotta un punto di vista marcatamente femminile, sia perché qui l’inventiva del disegno di Hanawalt abbandona ogni freno: creature-pianta che guardano tutti dall’alto in basso con la loro calma imperturbabile; una città fatta di treni-serpente e vie ritorte sovrapposte l’una all’altra; tecniche miste di animazione che diventano fotorealistiche all’improvviso e via inventando. Il tono è, in generale, molto più leggero e scanzonato rispetto a Bojack, ma comunque la prima stagione approfondiva via via i personaggi arrivando a toccare argomenti impegnativi come gli abusi sessuali sul lavoro e la persistenza del trauma.

Nonostante un’accoglienza critica molto positiva e un Emmy, Netflix ha cancellato la serie solo qualche mese dopo il suo debutto, causando una certa mobilitazione su Twitter da parte dei molti fan delusi. Per fortuna, qualche tempo dopo il canale statunitense Adult Swim ha raccolto la sfida e ha offerto ad Hanawalt la realizzazione di una seconda stagione che, a giudicare dai primi tre episodi già usciti, riprende bene i fili del discorso e si prepara a nuovi sviluppi, con Bertie che finalmente decide di andare in analisi e Tuca alla ricerca di un compagno di vita. Purtroppo, non sappiamo ancora se e quando la nuova stagione arriverà in Italia: Netflix, nel frattempo, ha ancora in catalogo la prima, scoraggiando così anche altri possibili interessati.

Tuca & Bertie, di Lisa Hanawalt, Adult Swim (USA)