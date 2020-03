Il turbodiesel 435 cv della SQ8 porta Audi nel club dei super suv

Così, nel parco giochi costituito dal susseguirsi di curve la SQ8 regala subito sensazioni coinvolgenti avvalorate dalla tonalità dell’impetuoso V8. Una melodia che non tradisce il fatto che è originata da un’unità a gasolio. Innescando la configurazione Dynamic, l’energico turbodiesel offre spinte impressionanti tanto a livello di vigore non appena si affonda l’acceleratore grazie all’assenza di turbo lag e all’enorme quantità di coppia disponibile già a poco più di 1.000 giri quanto di linearità sino a quota 5.000, grazie anche al supporto degli inavvertibili passaggi marcia del cambio automatico a otto marce.

Il temperamento è ben assecondato dal resto dell’ampio corredo tecnologico. Infatti, il feedback e l’agilità assieme all’affidabilità sono sostenuti dalle quattro ruote motrici, dalle sospensioni pneumatiche attive e da accessori irrinunciabili per il carattere della vettutra tedesca.

Si tratta della stabilizzazione attiva, del differenziale sportivo e dello sterzo integrale, fondamentale per aumentare la maneggevolezza in spazi ristretti e incrementare l’equilibrio alle velocità più alte.

Detto ciò, quando si torna nella normalità l’incontro fra gasolio e sportività non va a discapito di fattori che, comunque, si pretendono da una vettura di lusso.

In primis, la comodità che permette la SQ8 Tdi di essere un’ideale compagna di viaggio sia in città sia sulle lunghe distanze. In prima battuta, c’è lo sconfinato e confortevole abitacolo che non s’impegna molto per distinguersi da quello delle più strette consanguinee, peraltro al pari dell’esterno. Infatti, l’atmosfera sontuosa dell’ambiente è influenzata solo dalla diffusa presenza di tonalità scure, dai sedili anteriori sportivi e dalle cuciture a contrasto della selleria rivestita in pelle e Alcantara. Poi, c’è la connettività che proprio la SQ8 ha portato a nuovi confini in casa Audi proponendo un arricchimento dei servizi, ma anche l’assistente vocale Amazon Alexa basato sul cloud.