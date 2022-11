Il turismo è decisivo: la revisione del Pnrr occasione preziosa

È indispensabile assegnare al turismo che ha dimostrato veloce capacità di spesa e che ha i canali normativi già operanti, risorse adeguate per far fronte alle richieste delle imprese; il ministro Santanché – sostenuta dalle associazioni e raccogliendo i suggerimenti degli Stati generali del turismo di Chianciano dove finalmente 920 operatori, dopo anni, si sono confrontati in presenza ridando vitalità alla progettualità di settore – deve farsi attore di questo processo con l’obiettivo a 5 anni di riportare il turismo italiano a numeri almeno pari alla Spagna e non rischiare invece di farci superare dalla Turchia.

Oltre le risorse per investimenti, oggi reperibili nella revisione del Pnrr, ci sono altri temi immediati da affrontare : formazione e destagionalizzazione.

La formazione è fortemente critica in Italia e si può combattere solo con un’azione intelligente e immediata. La formazione tradizionale sul turismo non funziona: è un dato certo per tutti; gli istituti alberghieri sono impreparati ai modelli di oggi, gli Its sono stati un fallimento nel turismo, mancano scuole di alta formazione con le Ehl di Losanna che attirano ragazzi italiani che poi non tornano più in Italia; nei giorni scorsi in un albergo di Dubai ho trovato uno staff con 70 risorse italiane e nessuno era intenzionato a tornare in Italia. Oggi, nel breve, unico strumento possibile è che il Fondo nuove competenze, appena rifinanziato e gestito dal ministro Calderone, uno dei pochi strumenti efficaci varato dal governo in epoca Covid e che consente la formazione diretta da parte delle imprese, generi una sezione verticale destinata al turismo; la norma c’è, i soldi ci sono. Sarebbe uno strumento utilissimo e veloce.

Ultimo tema, ma importantissimo, è la destagionalizzazione: malattia endemica del nostro turismo (vedasi bassa occupazione dei posti letto), se ne parla da 30 anni, ma poco si è fatto per contrastarla tranne azioni di alcune Regioni come la Toscana e l’Emilia Romagna; si devono spingere – come hanno fatto nazioni come Spagna, Francia, Germania e ora la Slovenia – i settori del Turismo che consentono una forte destagionalizzazione, in primis il settore termale, del benessere, sanitario; questo settore è diventato l’asse portante dei processi di destagionalizzazione di altri Paesi e basta recarsi a «Les Thermalies» a Parigi a gennaio 2023 per capire lo sforzo che i francesi stanno facendo in questa direzione.

Federterme ha sviluppato con Studio Ambrosetti un progetto di Turismo Sanitario e del Benessere che, come in Spagna, può trovare immediata applicazione in Italia, sostenendo e rilanciando territori ricchi di competenze sanitarie, sistemi termali e del benessere: la gente vuol vivere di più ma, soprattutto, meglio e l’Italia sarebbe il luogo ideale per questo prodotto.