Il turismo recupera, Como e Cremona in testa

Il fronte degli albergatori

La voce più interessante, e in parte discordante con la ricerca, è quella degli albergatori di Milano, che sottolineano come si stia raggiungendo già una buona occupazione delle camere, il che fa ben sperare per l’intera estate. Le prenotazioni registrano un andamento che si avvicina a quello del 2019, cioè intorno al 65% (nel mese di luglio). Inoltre fino a metà ottobre siamo al 30%, ovvero il 2-3% in più rispetto del 2019, «ma potrebbe esser influenzato dal weekend del Gran premio di Monza, il 10 settembre - dice Maurizio Naro, presidente Apam (gli albergatori aderenti a Confcommercio) - Comunque va registrato che erano calati negli ultimi anni gli spettatori dell’evento. Il fatto che le ricerche registrino su Milano un trend di ripresa più lento dipende dal fatto che l’inizio dell’anno è stato più difficile, ma ora sta migliorando».

Si registra una nuova tendenza: le prenotazioni arrivano sempre di più all’ultimo momento. Si fanno meno trasferte per lavoro, si fanno meno congressi, ma le aziende che hanno reti di fornitori e clienti sono tornate a muoversi. Il turismo puro è cresciuto, tanto da compensare quello professionale. I turisti arrivano da tutta Europa, in particolare dalla Francia, e non solo nel weekend, ma anche durante la settimana. «Per il prossimo autunno periamo che non torni un’ondata di pandemia, perché settembre è il mese migliore per il settore alberghiero», conclude Naro.