Il turismo si prepara all'estate 2021, per animatori, cuochi, baristi e camerieri il colloquio è 100% online

Aeroviaggi selezionerà attraverso la piattaforma CVing 500 professionisti per la nuova stagione estiva: il primo step saranno cinque domande attraverso il video a cui il candidato dovrà rispondere in un minuto

Si comincia con 5 domande del team delle risorse umane trasmesse in video attraverso una piattaforma digitale. Il candidato avrà 30 secondi per prepararsi e poi un minuto per rispondere a ciascun quesito. È così che comincia il colloquio di lavoro con cui Aeroviaggi, prima catena alberghiera per posti letto in Sicilia e Sardegna, selezionerà oltre 500 nuove figure professionali per la prossima estate. Animatori, cuochi, camerieri ma anche baristi saranno selezionati al 100% attraverso una piattaforma ideata da CVing.

Gli aspiranti lavoratori di Aeroviaggio potranno registrarsi sulla piattaforma anche direttamente dallo smartphone e avviare così il video colloquio che viene poi analizzato dai recruiter che decideranno chi entrerà nel team. Come spiega Marcello Mangia, Presidente di Aeroviaggi, «l’innovazione è un valore cardine per Aeroviaggi che poniamo al centro dell’operato del Gruppo anche per quanto riguarda la selezione delle nostre risorse. Per questa ragione ci siamo affidati alla professionalità e esperienza di CVing introducendo una modalità di recruiting online all’avanguardia, sicura, efficiente e flessibile, perfettamente in linea con il contesto di attualità e nel rispetto delle misure di prevenzione anti Covid-19». Una volta selezionati, i candidati entreranno in un percorso di formazione curato dall’Aeroviaggi Accademy. Alessandro Loggi, sales & marketing director di CVing aggiunge che questa tecnologia consente «una massiccia campagna di recruitment del personale di Aeroviaggi in maniera smart e fortemente innovativa». Questa modalità di selezione totalmente online, in questo periodo essenziale per venire anche incontro alle misure di prevenzione da Covid-19, «permette ad Aeroviaggi uno screening completo e accurato delle candidature digitalizzando la fase di selezione del personale e rendendo più efficace ed efficiente il processo stesso».



