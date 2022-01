Il turismo spaziale completa l’offerta: arriva l’hotel di lusso tra le stelle

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

L’anno che si è appena chiuso verrà archiviato come quello di inizio effettivo del periodo del turismo spaziale, e che ci ha lasciato con un annuncio veramente speciale: nel 2027 avremo il primo hotel spaziale, di lusso, attorno alla Terra.



Sembrava una chimera solo un paio di anni fa e invece nel 2021 abbiamo visto Jeff Bezos, patron di Amazon, portare nello spazio, anche se a soli cento chilometri di altezza, sé stesso e vari amici e personalità in più voli della Blue Origin, la sua impresa spaziale, abbiamo visto SpaceX portare dei neofiti dello spazio attorno alla Terra con la sua missione Inspiration 4 e abbiamo visto, proprio a dicembre, un facoltoso miliardario giapponese accedere alla Stazione spaziale internazionale, a suon di decine di milioni di dollari.

Loading...

Per dovere di cronaca poi occorre ricordare anche la performance negativa di Sir Richard Branson, che da anni vende biglietti per andare a fare un giro con il suo aereo razzo fino a 80 km di altezza e ha voluto a tutti i costi battere sul tempo i concorrenti volando l’11 luglio scorso, una settimana prima di Bezos, ma alla fine rimediando una figuraccia: il volo andò male ma per fortuna nessuno si fece male grazie alla bravura della pilota dell’aereo razzo, che non è mai più volato da allora.

E ora, come se tutto questo non bastasse, abbiamo avuto la chiusura con l’annuncio della Orbital Assembly Corporation: per il 2027, se tutto andrà bene, avremo in orbita bassa, sui 400 chilometri da Terra, un vero e proprio hotel di lusso, che di stelle ne vedrà molte migliaia.

L’idea non è nuova se vogliamo, risale a Wernher Von Braun, il padre del programma Apollo, che reputava una stazione spaziale fondamentale per andare su Marte, e siamo negli anni ’50 del secolo scorso. L’aspetto è quello di una di una grande ruota panoramica, decine di metri di diametro, tipo quella del Prater di Vienna, che gira abbastanza velocemente in modo da creare una forza centrifuga che compensa l’assenza di gravità, se si è nell’anello più esterno della stazione spaziale.