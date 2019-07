Il turismo spinge l’economia della Calabria di Nino Amadore

3' di lettura

L’economia della Calabria cresce ma non decolla. In generale la ripresa ciclica che è in atto dal 2015 resta modesta e soprattutto insufficiente a colmare i divari economici rispetto al resto del Paese. Divari ancora ampi sia per quanto riguarda la produttività che il tasso di occupazione. Insomma una situazione ancora parecchio fragile. Lo certifica per l’ennesima volta la relazione della Banca d’Italia dedicata all’andamento dell’economia nella regione nel 2018. Una condizione che fa dire al presidente di Unindustria Calabria Natale Mazzuca: «C’è bisogno di un cambio di passo a tutti i livelli di governo, favorendo gli investimenti in infrastrutture, una maggiore efficienza della pubblica amministrazione, una significativa attenzione al sistema produttivo. Si tratta di azioni volte a creare ricchezza e occupazione, occasioni di crescita per i giovani ed il territorio. Il passato non deve rappresentare più un alibi. C’è bisogno di agire».

La difficoltà di cogliere le opportunità di finanziamento

Una dichiarazione che coglie appieno la condizione di una regione cenerentola che non riesce a cogliere le opportunità. Come quelle che derivano dai fondi europei: «In base al monitoraggio della Ragioneria dello Stato - si legge nella relazione di Bankitalia - alla fine del 2018 il Programma operativo regionale 2014-2020 mostrava una percentuale di avanzamento finanziario in aumento rispetto all’anno precedente: su una dotazione complessiva di 2,4 miliardi, i pagamenti cumulati ammontavano al 9,1 per cento rispetto al 5,5 per cento di fine 2017». Un incremento ancora più evidente se misurato in termini di spesa certificata. Tuttavia, sottolineano gli esperti di Bankitalia, «il grado di attuazione finanziaria risulta inferiore alla media delle regioni”meno sviluppate” e a quella nazionale. Considerando la scomposizione per Obiettivi tematici il grado di avanzamento finanziario risulta ancora contenuto per tutte le tipologie di intervento». Al 31 dicembre 2018 i progetti cofinanziati dal Por erano 1.100 con un volume di risorse destinate alla realizzazione di lavori pubblici pari a due terzi del totale, un 15% delle risorse destinato a incentivi a favore delle imprese mentre il resto riguardava contributi ad altri soggetti oppure acquisti di beni e servizi.

Interessante la questione che riguarda gli incentivi alle imprese: «Nel 2018 - si legge nella relazione di Bankitalia - sono state concesse circa 10.000 agevolazioni a favore di soggetti privati per attività economiche svolte sul territorio calabrese. Di queste la parte predominante ha riguardato contributi che prevedono l’erogazione di somme di denaro per le quali non sussiste un obbligo di restituzione. L’importo complessivo delle agevolazioni concesse ammonta a 261 milioni, pari a circa l’1 per cento del valore aggiunto regionale, un dato superiore alla media italiana. La dimensione unitaria delle agevolazioni è risultata generalmente contenuta: circa il 90 per cento delle agevolazioni ha avuto un valore inferiore a 15.000 euro».

Ferma l’agricoltura, rallenta l’industria, cresce il turismo