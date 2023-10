Il turismo traina la crescita delle piscine: nel 2024 ateso un +8%

Da una recente indagine sulla domanda turistica realizzata dal MET– Master In Economia Del Turismo Dell’università Bocconi, è emersa l’importanza degli spazi acquatici nell’ambito della vacanza all’aperto, con il 51% del campione intervistato che indica il relax in piscina tra gli “obiettivi” delle proprie vacanze in campeggio.

A spingere la domanda, oltre alla maggiore attrattività che le strutture e le destinazioni turistiche acquistano grazie alla presenza di piscine, saune bagni turchi (e più in generale di prodotti per il wellness), sono anche i fondi destinati dal Pnrr per la riqualificazione delle strutture ricettive.

In particolare, negli ultimi due anni, la domanda proveniente dal settore turistico è aumentata del 30%, e metà della crescita è imputabile proprio alla richiesta di sistemi per il benessere.

Previsioni 2024 ancora positive

La chiusura della stagione estiva coincide con l’apertura della stagione degli ordini per l’estate 2024, soprattutto per quanto riguarda le strutture turistico ricettive di mare, dove la stagionalità dei flussi è particolarmente marcata. In base al trend del 2023 e al sentiment che Assopiscine ha raccolto da un’indagine tra i sui associati, per il prossimo anno le previsioni sono ancora positive, con una crescita attesa dell’8% a livello complessivo, che sale al 20% se riferita al solo comparto turistico.