Il Turner premia il collettivo nordirlandese Array Collective

Cooking Sections - Photo by Doug Peters PA Wire

I gruppi in gara

In competizione per il premio c’erano anche Cooking Sections , un duo con sede a Londra che ha lavorato a lungo nell’isola di Skye, in Scozia, e che quest’estate ha esposto «Salmon: A Red Herring» alla Tate Modern: una denuncia contro l’industrie della pesca in Scozia attraverso proiezioni di allevamenti ittici circolari concentrate sui mali dell’allevamento intensivo del salmone e le sue modificazioni genetiche. Il duo ha promosso una campagna nelle gallerie del Regno Unito per eliminare il salmone dai loro menu ottenendo l’atenzione della Serpentine e della Tate. Poi c’è il Black Obsidian Sound System (BOSS) di Londra, un gruppo di QTIBPOC - Queer, Trans e Intersex Black e People of Colour - riunito nell’estate 2018 per “seguire le eredità della cultura del sound system”, dove musica e cultura alternativa si incontrano. La performance alla Herbert Art Gallery ha avuto una precedente esposizione con un’installazione audiovisiva al FACT di Liverpool all’inizio dell’anno commissionata dalla Biennale, è ha l’ambizione di sacralizzare l’evento sonoro.



B.O.S.S. - Photo by David Levene

Il Project Art Works, con sede a Hastings, ha portato in mostra opere per lo più dipinte da artisti neurodiversi; espressioni creative di persone con problemi di salute mentale, autismo, difficoltà di apprendimento e altre disabilità intellettive. Accatastate al centro dello spazio espositivo mostrano come non tutta l’arte ha diritto di cittadinanza. Infine, Gentle/Radical, collettivo di Cardiff nato nel 2017, ha una forte ambizione inclusiva.“Lavorano in contesti comunitari piuttosto che negli spazi culturali tradizionali per incontrare coloro che sono abitualmente esclusi dalle arti” afferma il collettivo. L’opera presentata al Turner include lavori video, elementi cantati, testi scritti a mano e stampati con una serie di riflessioni su come ci relazioniamo e ci testimoniamo l’un l’altro, nei momenti sia di difficoltà e alcune domande: come alleviamo i bambini al di fuori della famiglia nucleare? Come manteniamo gli spazi per il dolore e la perdita? Come si manifestano tra noi le molteplicità della diaspora palestinese?

Project Art Works - Photo by Doug Peters- PA Wire

Gentle Radical - Photo by David Levene

La svolta

Chiara la conclusione della giuria: l’arte del singolo è un retaggio del passato. L’arte del presente è collettiva. Infatti se sino a poco tempo fa il Turner Prize rappresentava il coronamento della carriera di un artista ed è stata una piattaforma mainstream per un’intera generazione di autori britannici che hanno conquistato il successo da Damien Hirst nel 1995, a Gillian Wearing nel 1997 e Steve McQueen, ora il mondo è cambiato: ha bisogno di azioni collettive, così come l’arte. Le opere segnano un evoluzione del Turner Prize, e forse per il ruolo dell’arte nel suo insieme nella moderna Gran Bretagna. I musei e le gallerie sono ancora dove si trovano, si chiede la mostra, o dovremmo guardare più a fondo?

La decisione di premiare gli attivisti ha innescato un dibattito. Il Turner Prize che premia un artista nato, residente o che lavora in Gran Bretagna per un’eccezionale mostra o presentazione pubblica del proprio lavoro fatta in qualsiasi parte del mondo l’anno precedente, ha iniziato a cambiare nel 2015, quando il collettivo londinese nato nel 2010 Assemble, che opera tra architettura, design e arte, è stato il primo gruppo a ricevere il riconoscimento. Ma il cambiamento si è accelerato nelle ultime due edizioni, quando il premio non è stato assegnato un solo vincitore assoluto. Nel 2019 i quattro finalisti hanno messo in scena una sorta di ribellione pubblica annunciando alla cerimonia di premiazione che avrebbero preferito condividere il premio in denaro in parti uguali, piuttosto che vedere vincere un solo artista. E nel 2020, la pandemia ha effettivamente reso impossibili le mostre, spingendo la Tate a cancellare completamente il premio e distribuire equamente 100.000 £ tra 10 artisti selezionati.