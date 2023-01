Il Tv Oled che diventa trasparente e quello con connettività video wireless in 4K a 120 Hz

Una delle specialità di Lg, è noto, sono i display Oled, soprattutto in ambito televisori. E sono proprio due apparecchi basati su questa tecnologia i due prodotti più cool ammirati presso lo stand dell'azienda coreana. Oled T è infatti la sigla commerciale di un concept che identifica il primo televisore della serie in grado di diventare trasparente e “dissolversi” per lasciare intravedere attraverso lo schermo ciò che è presente o si muove sullo sfondo. Grande innovazione o puro esercizio tecnologico? Lo sapremo più avanti, quando (e se) il prodotto arriverà sugli scaffali. Entrerà molto più probabilmente a listino, invece, il secondo gioiello di Lg, il Signature Oled M, un televisore da 97 pollici che elimina tutti i cavi (tranne quello di alimentazione) e sfrutta un box esterno per trasmettere in modalità wireless allo schermo audio e video in 4K a 120 Hz, offrendo piena compatibilità con le sorgenti HDMI 2.1.

