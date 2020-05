Il tweet di Musk (l’ennesimo) che fa crollare le azioni Tesla

La “bestia” è dunque tornata? Di certo l’annuncio che si sarebbe liberato di tutti i suoi beni materiali, inclusa la propria abitazione è la spia più allarmante sull'attuale stato di salute psichica di Musk, che in passato aveva avuto un esaurimento nervoso legato all'abuso di Ambien, un farmaco contro l’insonnia.

E c’è un particolare da non poco conto.Se fosse vero quanto da Musk stesso scritto al Wall Street Journal - al quale ha chiarito che il suo tweet non era uno scherzo e non era concordato con la compagnia – il manager avrebbe violato l'accordo con la Sec, l’autorità di Borsa statunitense, che imponeva l’obbligo di concordare con il board di Tesla qualsiasi post sui social network riguardasse la compagnia. Un’intesa, quest’ultima, che si era resa necessaria proprio dopo i tweet dell’agosto 2018.

Se le intemperanze verbali di Musk sono ormai proverbiali, è però tutt'altro da escludere che l’intemerata abbia una sua logica. Musk potrebbe aver voluto far abbassare il prezzo delle azioni in misura sufficiente da consentirgli di riacquistarne nei prossimi giorni? Del resto da inizio anno la capitalizzazione di mercato del costruttore di auto elettriche americano ha segnato un incremento del 62 per cento.

Altro punto sul quale ci si sta interrogando però è il piano di incentivazione previsto In Tesla. Una delle condizioni è che la capitalizzazione resti per almeno 6 mesi sopra i 100 miliardi di dollari. Possibile che Musk abbia voluto far abbassare il prezzo in modo tale da mettersi al riparo da stock option socialmente difficile da difendere in condizioni come quelle attuali?