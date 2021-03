Il vaccino anti-Covid principale alleato di Netanyahu alle urne

Per gli israeliani è il quarto voto in due anni

Bibi è stato scaltro. Ha intuito che per vincere questa elezione, i soliti temi da sempre affrontati in campagna elettorale contavano poco, o nulla. Quindi niente dossier palestinese, quasi nulla anche sul bollente dossier degli insediamenti israeliani in Cisgiordania, che già nel 2019 Bibi aveva promesso di annettere ufficialmente allo Stato di Israele qualora avesse vinto le elezioni. Se Netanyahu vincerà quelle di martedì 23 marzo lo dovrà in gran parte alla strategia da lui adottata per vaccinare il maggior numero possibile di israeliani contro il Covid 19.

Con tutti i mezzi. Tanto che Albert Bourla, ceo del colosso americano Pfizer, la prima compagnia farmaceutica a commercializzare il vaccino, durante un’intervista televisiva ha descritto Netanyahu come un politico ossessivo, che lo ha chiamato 30 volte, anche alle tre del mattino, solo per assicurarsi che i vaccini arrivassero nei tempi stabiliti. Non si può dire che la campagna non abbia avuto successo. Su 9 milioni di abitanti ben oltre 5 milioni hanno ricevuto la prima dose di vaccino anti-Covid e circa 4,5 milioni anche la seconda. L’immunità di gregge, 70%, appare vicina. Il numero dei tamponi positivi è crollato dagli oltre 10mila contagi al giorno registrati a inizio gennaio ai 550 di questi giorni.

Eppure, nonostante questi successi, Netanyahu e i suoi alleati religiosi, alcuni dei quali piuttosto intransigenti, potrebbero mancare la soglia dei 61 seggi. E qui entrerebbe in campo l’ex ministro dell’Istruzione e della Difesa di Netanyahu, Naftali Bennett. Lui si era finora tenuto fuori dai giochi dei due blocchi. Il suo partito, Yemina, sarebbe ideologicamente affine con il Likud. Lo stesso non si può dire delle turbolente relazioni con Netanyahu.

Le urne aperte fino alle 22 di martedì 23 marzo

Si vedrà come gli israeliani risponderanno al voto. In questa elezione che appare come un referendum sul premier sembra che il 15% degli elettori non abbia ancora deciso chi votare e se votare. E questo sarà un fattore decisivo. Rispetto alla precedente tornata l’affluenza alle urne, che si aprono martedì 23 alle 7 (ora locale) per chiudersi alle 22, dovrebbe essere inferiore. Tra i 13.685 seggi sparsi per il Paese ve ne sono anche diversi destinati ai malati di Covid-19 e a persone in quarantena.

Ventimila poliziotti vigileranno sulle operazioni di voto degli oltre 6 milioni e mezzo di cittadini chiamati alle urne. Una vittoria alle elezioni politiche servirebbe al leader per avere un Parlamento più amichevole disposto a garantirgli l’immunità o a congelare il processo per corruzione.