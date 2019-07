Il valore aggiunto del wealth management per la gestione sicura del patrimonio familiare e aziendale CONTENUTO PUBBLICITARIO

In un'epoca di servizi a distanza, spesso standardizzati, il wealth management consente di semplificare la gestione del patrimonio familiare o aziendale valorizzando l'esperienza di un consulente, il rapporto personale, il tocco umano.

Si tratta di una scelta insieme di fiducia e di comodità, perché ci si affida a un unico servizio di consulenza che conosce a fondo la situazione del cliente e che è in grado di consigliare soluzioni su misura per tutte le necessità che si presentano: dagli investimenti immobiliari a quelli nell'arte, passando per il fisco e le questioni legate all'eredità.

Il wealth management è, per certi aspetti, la riproposizione del concetto originario di banca - basato sul rapporto fiduciario personale tra il cliente e il rappresentante dell'istituto - potenziato dall'innovazione tecnologica e dalla formazione costante della squadra di consulenti su tutti i temi della pianificazione finanziaria.

IWBank Wealth Management offre tutto questo. Una consulenza globale, cioè per tutte le necessità, ma personalizzata, grazie alla conoscenza diretta del cliente, dei suoi interessi, dei suoi progetti, anche familiari. Una relazione di fiducia con consulenti esperti e attenti al lato umano.

I Wealth Manager di IWBank hanno un'esperienza pluriennale di gestione e beneficiano di una formazione costante a vasto raggio, grazie a corsi specialistici organizzati con business school sui vari aspetti della pianificazione finanziaria, dalle valutazioni aziendali all'art advisory.

La cura del patrimonio inizia dunque con l'analisi del portafoglio, della sua complessità e della sua qualità, e si rafforza con l'offerta di prodotti di corporate & investment banking, in particolare con un servizio di advisory e di finanza strutturata, in cui la personalizzazione è una caratteristica fondamentale per il successo.

I Wealth Manager di IWBank sono in grado di aiutare i clienti nella definizione della struttura societaria più adatta, garantiscono riservatezza grazie ai migliori servizi fiduciari per la famiglia e per l'impresa, intervengono nella costituzione di trust. E offrono la loro consulenza fiscale per proteggere il patrimonio e ottimizzare i passaggi generazionali.

L'offerta naturalmente riguarda anche i servizi di gestione dei patrimoni immobiliari dei clienti. La consulenza spazia dalla tutela alla valorizzazione, al vero e proprio sviluppo immobiliare.

Un wealth manager è anche un consulente familiare, che ha cura delle esigenze della famiglia e dell'azienda, si preoccupa dei risultati a lungo termine e propone soluzioni innovative per la gestione e la pianificazione del patrimonio. Questo significa, per esempio, regole per garantire la continuità aziendale e il passaggio generazionale, l'individuazione degli eredi e l'organizzazione degli equilibri familiari. Ma anche la valutazione dei rischi dovuti al cambiamento delle normative e l'elaborazione dei possibili correttivi.

La forza di IWBank Wealth Management sta insomma nella qualità della relazione con consulenti esperti, attenti alle persone e motivati alla formazione continua. Nelle soluzioni personalizzate, che ovviamente possono cambiare nel corso della vita. Nell'innovazione tecnologica, al ricorso a quegli strumenti che evitano alle persone inutili spostamenti per operazioni di routine, risparmiando tempo per le passioni e le relazioni, e che consentono invece di soddisfare tempestivamente richieste amministrative e operative.