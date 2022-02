Il valore della cultura, il Pnrr e la crescita del paese

I settori “Cultura, turismo, informazione e innovazione“ sono collocati in una posizione centrale anche nella legge di bilancio 2022, che prevede – solo per limitarsi a qualche esempio - il potenziamento dei fondi per il cinema e l'audiovisivo, nuove risorse per contrastare lo spopolamento dei borghi, norme per biblioteche, archivi e librerie; fondi per la tutela del patrimonio culturale e, naturalmente, ulteriori sostegni al reddito dei lavoratori dello spettacolo, particolarmente danneggiati dalle chiusure e dai rallentamenti delle loro attività dovuti alla pandemia.

Anche la politica di coesione europea nel periodo 2021-2027 dimostra una particolare attenzione ai temi della “Cultura”, inserendo nell’obiettivo di policy denominato “Un’Europa più sociale” un nuovo obiettivo specifico per il rafforzamento del ruolo della cultura e del turismo sostenibile nello sviluppo economico, nell'inclusione sociale e nell'innovazione sociale.

Dinanzi alla grande portata dei finanziamenti previsti per la Cultura e le modalità di erogazione delle risorse del PNRR - legate all’avanzamento e alla realizzazione dei progetti nei tempi stabiliti – sta crescendo la consapevolezza del ruolo della misurazione e valutazione degli investimenti in Cultura, sia con riguardo ai tradizionali parametri economici (es. valorizzazione turistica, produzione, occupazione, valore aggiunto) che rispetto al contributo alla sostenibilità dello sviluppo.

È questo il tema centrale di un lavoro “Cultura e Sostenibilità: verso modelli Omogenei di misurazione e valutazione degli investimenti” (https://www.programmazioneeconomica.gov.it/per-farsi-unidea/) svolto dal Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che in modo accurato documenta le principali destinazioni di risorse per gli ambiti culturali, messe a disposizione dal PNRR e dalla manovra finanziaria per il 2022, e analizza le necessità valutative connesse al settore Cultura, soprattutto con riguardo al suo contributo al raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda ONU 2030.