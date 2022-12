Il valore del tempo: dialogo fra Giorgio Armani e Michel Parmigiani

Ascolta la versione audio dell'articolo

Ci sono dettagli così infinitesimali da sfuggire allo sguardo, ma non alla perfezione della sintesi. Nell'alta orologeria, dove artigianalità e fatto a mano si esercitano al microscopio, la cura è arte del minuscolo che si tende fino a contenere il movimento perpetuo. Si tratta di catturare l'infinito scorrere del tempo in uno spazio millimetrico: c'è di che provare una vertigine di onnipotenza a tenere nelle proprie dita, con pochi strumenti - monocoli, pinzette, cacciaviti - la potenzialità pura. Nata dalla collaborazione con la maison svizzera Parmigiani Fleurier, la nuova collezione di segnatempo firmati Giorgio Armani in edizione numerata, con fase lunare e movimento automatico, è pensata per il polso femminile e maschile. Il nome 11 è un omaggio al civico di via Borgonuovo, eppure è proprio la sua specularità, quella ripetizione dell'identico, coppia e numero primo, che ci suggerisce l'azzardo di un'intervista doppia. Un faccia a faccia fra Giorgio Armani, per cui l'attenzione è da sempre una scelta di stile, e Michel Parmigiani, per cui la precisione è un esercizio di equilibrio.

Festina lente, cogli l’attimo… Qual è il suo modo d’intendere il tempo?

GIORGIO ARMANI: «Non sono mai stato un pigro o un procrastinatore, piuttosto un uomo concreto che fa, anche se mai d'impulso. Il tempo fugge, e in un soffio è passato un decennio. Però negli anni ho imparato a gestirlo, il tempo; a portarlo dalla mia parte, a sfruttare ogni istante nella maniera migliore. Il tempo ci domina e quel che possiamo fare è accompagnarlo, farlo nostro, non farci travolgere».

Per un orologiaio il tempo è una risorsa o una sfida?

MICHEL PARMIGIANI: «Per me il tempo è relativo. È immateriale, ma diventa concreto grazie a ciò che ne facciamo di giorno in giorno, con la nostra vita, i nostri bisogni, i nostri desideri. A volte sembra eterno, a volte troppo breve. Per me è un alleato e un antagonista, è la mia sfida».