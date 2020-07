Il valzer delle mascherine: ecco dove sono obbligatorie e dove no dal 15 luglio Le nuove regole statali in vigore da mercoledì 15 luglio prevedono l’uso obbligatorio solo al chiuso di Nicoletta Cottone

Arcuri: "Per scuola 10 mln mascherine e 50% banchi nuovi"

Le nuove regole statali in vigore da mercoledì 15 luglio prevedono l’uso obbligatorio solo al chiuso

3' di lettura

Portare o no la mascherina? Dipende. Si rincorrono le disposizioni regionali, che si sovrappongono a quelle nazionali, generando incertezza e confusione fra i cittadini. Le nuove regole statali in vigore dal 15 luglio prevedono l’uso obbligatorio delle mascherine solo al chiuso. L’emergenza coronavirus ha rivoluzionato le abitudini di vita degli italiani, imponendo alcune precauzioni quando si è a distanza ravvicinata o in luoghi chiusi.

Quando mettere la mascherina

Andrà indossata negli uffici pubblici, ma anche in negozi e supermercati. E in ristoranti e bar, quando non si è seduti un tavolo. Si dovrà portare la mascherina anche in palestra, al cinema, a teatro, quando si visita un museo, ma anche dal parrucchiere o nei centri estetici. E sui mezzi di trasporto. La regola vale per tutti: gestori, clienti, utenti, spettatori.

L’obbligo sui mezzi di trasporto

Mascherina sui mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire la distanza di sicurezza di un metro. Distanziamento fisico e igiene costante e accurata delle mani restano «invariate e prioritarie».

In Lombardia mascherina all’aperto solo senza distanziamento

Dal 15 luglio, per esempio, in Lombardia arriva un’apertura, anche se la normativa resta più stringente rispetto a quella nazionale: la mascherina si potrà togliere all’aperto, tranne che non si riesca a mantenere la distanza da altre persone. Quindi, comunque, la mascherina andrà portata in tasca o in borsa, per essere pronti all’uso. L’obbligo di coprire naso e bocca anche all’aperto con mascherine, sciarpe e foulard era stato rinnovato il 29 giugno fino al 14 luglio, con l'ultima ordinanza regionale.

In Toscana al cinema all’aperto anche senza mascherina

Dal 3 luglio In Toscana, negli spettacoli dal vivo all’aperto e nei cinema all'aperto agli spettatori è consentito non utilizzare la mascherina che dovrà essere indossata solo se non sia possibile mantenere il distanziamento interpersonale. Negli spazi all’aperto è consentito il ballo di coppia, senza distanziamento, solamente tra congiunti. Mascherina anche per giocare a carte, con una minuziosa igienizzazione delle mani con il gel e una frequente sostituzione dei mazzi di carte usati con nuovi mazzi.